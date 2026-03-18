Fue bicampeón del Club América, hoy trabaja en la Sub-21 de su club

El Club América ha tenido una temporada llena de altibajos que no le ha permitido pelear en la zona alta de la tabla general tal y como su historia lo demanda. Mucho de lo anterior deriva del corto plantel que tienen en esta campaña en relación a, por ejemplo, los grandes cambios que tenía cuando fue tricampeón.

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En este contexto, un elemento que ya no forma parte del Club América, pero que fue subcampeón con el conjunto azulcrema, hoy en día vive un complicado momento a nivel profesional luego de que fuera mandado directamente a la Sub-21 de su club. Por tal motivo, es preciso hablar un poco más sobre Salvador Reyes.

¿Qué fue de Salvador Reyes, bicampeón con América que hoy está perdido en Liga BBVA MX?

Nacido el 4 de mayo de 1998 en Taxco de Alarcón, Salvador Reyes es un futbolista de 27 años que se desempeña como lateral o carrilero por derecha y que, gracias a sus regulares actuaciones con el Puebla, fue fichado por el Club América en junio del 2021, institución en la que permaneció durante un total de tres años.

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Salvador Reyes era un buen lateral por izquierda, era el suplente de Luis Fuentes, se encaminaba a ser el titular por esa banda, incluso con un contrato hasta 2027, pero ocurrió un movimiento donde se fue a León junto a Óscar Jiménez a cambio de Rodolfo Cota. Si bien Chicote… pic.twitter.com/uDk1QAej80 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 13, 2026

En esta cantidad de tiempo, Salvador Reyes rotó entre la titularidad y la banca durante más de una ocasión, convirtiéndose en un elemento importante en el bicampeonato que alcanzó a tener el club cuando venció a Tigres y Cruz Azul. Además, en la institución tuvo 10 goles y 6 asistencias en 112 duelos disputados.

Hoy en día, Salvador Reyes forma parte de los Esmeraldas de León luego de su paso por el América, equipo en donde ha tenido una buena respuesta. Sin embargo, durante la semana pasada se supo que él, junto a otros futbolistas, fueron bajados a la Sub-21 del León por una cuestión técnica de parte de Nacho Ambriz, quien ya no forma parte de la institución.

¿Cuáles son los próximos partidos del Club América en el Clausura 2026?

Después del enfrentamiento que tuvo frente al Mazatlán este fin de semana, América se mantendrá en la capital del país para enfrentar a los Pumas de la UNAM en la Jornada 12. Para la fecha 13 el cuadro azulcrema se medirá a Santos, mientras que en la 14 será el Clásico Joven frente a Cruz Azul.