¿Qué ocurría en el futbol mexicano la última vez que Pumas le ganó a Cruz Azul en CU?

Estamos a solo unas horas de que se lleve a cabo la gran final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre los Pumas de la UNAM y la Máquina de Cruz Azul, misma que se llevará a cabo en la cancha del Olímpico Universitario, la cual ha sido utilizada por ambos equipos en el pasado.

cruz azul

La rivalidad entre las dos instituciones ha crecido de manera importante en los últimos años y parte de ello deriva de la forma en cómo Cruz Azul fue echado de CU al inicio de este año. Ante ello, luce interesante conocer qué ocurría en el futbol mexicano cuando Pumas venció a su rival en su estadio por última vez.

¿Qué ocurría en México la última vez que Pumas venció a Cruz Azul en CU?

Lo primero a tener en cuenta es que la última vez que Pumas venció a Cruz Azul en un juego de Liga BBVA MX se dio hace varios años, más precisamente el 7 de noviembre del 2021. A partir de ahí, los celestes han salido con la mano en alto cada que disputan un juego en dicho estadio.

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Pumas no le gana al Cruz Azul en Ciudad Universitaria desde el 7 de Noviembre de 2021 pic.twitter.com/ymWH7YJGhQ — El Podcast de la Máquina (@elpodcastdlm) May 18, 2026

En aquel momento, la Liga BBVA MX atravesaba por el tramo final de la pandemia por el Covid-19, por lo que aún existían ciertas restricciones en torno a los métodos de sanidad en los estadios. Del mismo modo, Cruz Azul llegó a este juego como el vigente campeón tras coronarse en el Clausura 2021.

Además, la Liga BBVA MX protagonizaba una nueva campaña contra el grito homofóbico que, tristemente, continúa en algunos estadios del país. Finalmente, Pumas era dirigido por Andrés Lillini, quien hoy en día forma parte de la Selección Mexicana en la captación de nuevos talentos.

¿A qué hora será la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul?

Después de lo vivido el jueves pasado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, Pumas y Cruz Azul definirán al auténtico campeón del Clausura este domingo 24 de mayo dentro de CU en punto de las 19:00 horas, en un juego que podrás disfrutar por Azteca 7.