¡Todo está alineado! Este es el MÁGICO DATO que acerca a Cruz Azul al título del Clausura 2026

Este jueves se llevará a cabo la final de ida correspondiente al torneo Clausura 2026 entre la Máquina de Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, dos de los equipos más grandes de México que obtuvieron su pase a esta ronda como el tercer y primer lugar de la clasificación general, respectivamente hablando.

Cruz Azul sigue haciendo mal las cosas | En Caliente

A priori, es Pumas quien tiene ventaja sobre Cruz Azul considerando que la vuelta será en el Olímpico Universitario. Sin embargo, existe un dato que juega a favor del conjunto dirigido por Joel Huiqui y que, curiosamente, tiene que ver con una escuadra de la Liga de Expansión MX.

¿Cuál es la relación entre Cruz Azul y el Tepatitlán?

Fue hace unos días cuando se llevó a cabo la gran final de la Liga de Expansión MX; es decir, la segunda división del futbol mexicano. Aquí, el Tepatitlán logró quedarse con el campeonato luego de vencer a la Jaiba Brava por un marcador global de 1-0, logrando así su objetivo.

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La última vez que Tepatitlán fue campeón en Liga de Expansión, el monarca en Liga MX fue Cruz Azul. pic.twitter.com/8Wk0n7icel — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) May 17, 2026

Tepatitlán tiene dos títulos de Liga de Expansión, mismos que se obtuvieron durante esta década. Lo curioso de esta situación es que el primero de ellos se conquistó en el Clausura 2021; es decir, la misma vez que Cruz Azul terminó con una sequía de más de 23 años tras vencer en el Azteca a Santos por un global de 2-1.

En otras palabras, la última vez que Tepatitlán fue campeón de la Liga de Expansión MX, Cruz Azul obtuvo el mismo resultado en la Liga BBVA MX, por lo que este dato ha comenzado a retumbar fuerte entre la comunidad celeste que desea un nuevo título en su historia.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para la final ante Pumas?

Hasta el momento, las únicas dos bajas que Cruz Azul tendría para la final de ida ante Pumas serían la de Erik Lira y Nicolás Ibáñez. Sin embargo, habrá que esperar información respecto a lo que sucede con Gabriel Fernández y Jesús Orozco Chiquetete, quienes vienen regresando de una lesión.