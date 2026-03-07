¿Qué pasó con Édgar Gerardo Lugo, la promesa que no pudo ser campeón en Cruz Azul?

Durante varios años, Cruz Azul cargó con una de las sequías más largas del futbol mexicano en obtener títulos. En ese camino quedaron varios nombres que prometían cambiar la historia del club. Uno de ellos fue Édgar Gerardo Lugo.

El mediocampista surgido de la cantera celeste llegó a ilusionar a la afición con su talento y capacidad ofensiva. Pero no logró conquistar el ansiado título en la Liga MX. Su paso por el equipo coincidió con una etapa marcada por frustraciones deportivas.

El paso de Édgar Gerardo Lugo por Cruz Azul en la Liga BBVA MX

El exfutbolista que actualmente tiene 41 años debutó con Cruz Azul tras destacar en las fuerzas básicas, consolidándose rápidamente como una de las jóvenes promesas del club. Entre 2007 y 2010, Gerardo Lugo defendió la camiseta celeste con la expectativa de convertirse en pieza clave para romper la racha sin títulos.

Tras su salida de La Máquina, inició un recorrido por distintos equipos del futbol mexicano, incluyendo Puebla, Monarcas Morelia, Santos Laguna, Veracruz, Querétaro y Tigres. Además, logró cumplir el sueño de representar a la Selección Mexicana, debutando en 2012 bajo la dirección técnica de José Manuel "Chepo" de la Torre.

En busca de nuevos retos, Lugo también probó suerte en el extranjero. Jugó en Las Vegas Lights FC (segunda división de Estados Unidos) y posteriormente en el Herediano de Costa Rica. Allí vivió la etapa final de su carrera profesional antes de retirarse tras aproximadamente 13 años como futbolista.

¿A qué se dedica hoy el exfutbolista Édgar Gerardo Lugo?

Lejos de las canchas, Lugo ha sabido reinventarse. Tras su retiro, incursionó en el mundo empresarial con la creación de varias compañías. Entre ellas destaca Sello 23 (remodelación de hogares) y Ocho Media (agencia dedicada al diseño web, marketing digital, manejo de redes sociales y comercio electrónico).

También participa en proyectos de asesoría para fotógrafos y productores audiovisuales. A pesar de haberse alejado del mundo deportivo, el exmediocampista no se desligó completamente del deporte. Actualmente posee una academia de futbol creada para profesionales.

Además, Lugo mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, viajes y recuerdos de su etapa como futbolista.