Toluca venció a Cruz Azul en este ranking que es importantísimo... y no, no es del Clausura 2026

En los últimos días fue tendencia que Antonio Mohamed llenó de elogios a Marcel Ruíz en Toluca. Pues el “Turco” confía mucho en sus jugadores para intentar ganar el tricampeonato en este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Por el momento en la tabla de posiciones es superado por Cruz Azul por apenas un punto, pero los Diablos Rojos lo superan en un ránking importantísimo.

Mientras que La Máquina tiene 19 puntos y los Escarlatas (que perdería a un jugador top) poseen 18 unidades en el presente torneo de la Liga MX, Toluca sigue superando a Cruz Azul en el Ránking de Clubes de la CONCACAF. Pues los últimos resultados colocaron a los del “Turco” Mohamed en el primer puesto, con 1,263 puntos; seguidos por los de Nicolás Larcamón, con 1,262 unidades.

|MEXSPORT

Actualizado este 2 de marzo, el conjunto bicampeón de México sigue en la cima del ránking de clubes de la confederación. Cabe destacar que gracias a eso Toluca comenzará la Concacaf Champions Cup 2026 directamente desde Octavos de Final, mientras que Cruz Azul debió primero vencer a Vancouver FC en la Primera Ronda.

Con Toluca encima de Cruz Azul: Los 10 mejores equipos de la Concacaf

Cinco de los diez mejores equipos de la región son mexicanos, mientras que cuatro son estadounidenses y hay apenas uno canadiense. Toluca, Cruz Azul, Tigres de la UANL, Club América y Rayados de Monterrey son los mejores equipos de México, según el ránking Concacaf.

Toluca (México): 1,263 puntos. (-) Cruz Azul (México): 1,262 puntos. (-) Inter Miami (Estados Unidos): 1,254 puntos. (-) Vancouver Whitecaps (Canadá): 1,242 puntos. (+1) Tigres UANL (México): 1,240 puntos. (-1) Los Angeles FC (Estados Unidos): 1,240 puntos. (+2) Club América (México): 1,236 puntos. (-1) Columbus Crew (Estados Unidos): 1,225 puntos. (-1) Seattle Sounders (Estados Unidos): 1,220 puntos. (-) Rayados de Monterrey (México): 1,214 puntos. (-)

Por el momento, Chivas de Guadalajara se ubica 12º, estando 5 puntos por debajo de Rayados. Si hubiera ganado sus últimos partidos del Clausura 2026, habría terminado más arriba. El otro de los grandes, Pumas UNAM, ocupa el puesto 23 con 1,179 unidades. Por supuesto, ambos están muy lejos de América, de Cruz Azul y de Toluca.