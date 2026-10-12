¿Mal augurio para Gilberto Mora? Esto pasó con las futuras estrellas que Lionel Messi eligió 11 años atrás

Gilberto Mora fue uno de los 10 futbolistas que escogió Lionel Messi como futuras estrellas del futbol para una campaña publicitaria para la marca Adidas. El mediocampista mexicano recibió la “bendición” del astro argentino, ya que cuenta con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, una antigua campaña muy similar del ‘10’ pone en alerta a los aficionados.

En el año 2015, cuando aún formaba parte de la plantilla del Barcelona, el astro argentino también debió escoger a 10 futbolistas que prometían convertirse en leyendas del deporte. La campaña se llamó Backed By Messi, pero lo llamativo aquí es que en la actualidad, solo dos futbolistas que fueron escogidos por el crack argentino se encuentran jugando en una de las cinco mejores ligas de Europa.

¿Quiénes formaron parte del Backed By Messi en 2015?

La campaña Backed By Messi reunió a 10 futbolistas de distintos países, quienes utilizaron los botines Adidas Messi 15 y compartieron contenido sobre su desarrollo profesional. En aquel momento, algunos ya pertenecían a clubes importantes de Europa, mientras que otros comenzaban a destacar en la MLS. Los elegidos fueron:



Robert Kenedy: Chelsea.

Maxwel Cornet: Olympique de Lyon.

Jérémie Boga: Rennes, cedido por Chelsea.

Accursio Bentivegna: Como, cedido por Palermo.

James Wilson: Manchester United.

Timo Werner: Stuttgart.

Aleksey Miranchuk: Lokomotiv de Moscú.

Gyasi Zardes: LA Galaxy.

Rony Lopes: Mónaco.

Khiry Shelton: New York City FC.

Robert Nunes Kenedy scores his goal 2-0 with Enner Valencia of Pachuca during the Play-In match between Pachuca and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on November 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Mexsport

Más de una década después, sus carreras tomaron caminos diferentes. Un ejemplo cercano para los aficionados mexicanos es Kenedy, quien actualmente juega en Pachuca. Por su parte, Timo Werner forma parte del San Jose Earthquakes de la MLS. El respaldo publicitario les dio visibilidad, aunque cada uno debió construir su propio recorrido dentro del futbol profesional.

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Los futbolistas que integran Messi +10

Ahora, Gilberto Mora aparece entre los protagonistas de Messi +10, la nueva campaña de Adidas. El mexicano comparte espacio con jóvenes de distintas nacionalidades, en una selección que también incluye a tres futbolistas del futbol femenil. Estos son los nombres que acompañan a ‘Morita’:



Tomás Aranda: Argentina.

Can Uzun: Turquía.

Max Dowman: Inglaterra.

Zavier Gozo: Estados Unidos.

Jesús Rodríguez: España.

Kees Smit: Países Bajos.

Chloe Sarwie: Inglaterra.

Giovanna Waksman: Brasil.

Lotta Wrede: Alemania.

En el anuncio, Mora aparece asociado con dos características: madurez y calidad técnica. Su inclusión representa un impulso a su proyección internacional y lo coloca junto a otras promesas del futbol. Sin embargo, el antecedente de 2015 recuerda que aparecer en esta campaña es apenas un paso dentro de una carrera que todavía tiene mucho por delante.