Esto pasó con el Hachita Ludueña, exjugador de Santos, Tecos y Pumas

Daniel "Hachita" Ludueña es recordado como uno de los mediocampistas más talentosos que pasaron por la Liga MX. Su nombre sigue siendo sinónimo de calidad en el medio campo, especialmente por su etapa dorada con Santos Laguna: club en el que dejó una huella imborrable.

A pesar del paso del tiempo, el "Hachita" continúa ligado al entorno futbolístico y a la Comarca Lagunera, donde decidió establecerse tras colgar los botines en 2018. Su historia, que comenzó como promesa en Argentina, terminó consolidándose en México, país donde vivió los momentos más importantes de su carrera.

De promesa en el futbol argentino a ídolo en Santos de la Liga MX

Ludueña surgió como una de las grandes promesas de River Plate a inicios de los años 2000, pero fue en México donde encontró su mejor versión. Llegó en 2005 para jugar con Tecos y luego se convirtió en figura con Santos Laguna.

Con ese equipo conquistó los títulos del Clausura 2008 y Clausura 2012, además de disputar múltiples finales de Liga MX y Concachampions. Tras su exitoso paso por los laguneros, continuó su carrera en clubes como Pachuca y Pumas.

En 2016 volvió a Argentina para jugar con Talleres de Córdoba, pero su estancia fue breve. Finalmente, volvió a México para retirarse con Tampico Madero, cerrando así una trayectoria sólida en el fútbol profesional.

¿Qué hace Hachita Ludueña luego de retirarse del futbol profesional?

Luego de retirarse, Ludueña optó por radicarse en Torreón, donde se ha mantenido cercano al fútbol, participando activamente en ligas amateur. En 2019 incluso logró conquistar la Liga Premier de San Isidro, demostrando que su talento seguía vigente.

En la actualidad, también participa en partidos de leyendas de clubes como Santos y Pumas, además de desempeñarse como empresario con negocios en Torreón y Argentina. A esto se suma su presencia en eventos y conferencias, donde comparte su experiencia dentro y fuera de la cancha.

"Hachita" se mantiene activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde cosecha casi 100 mil seguidores, principalmente de Argentina y México. Desde allí, recibe comentarios de afecto de parte de sus seguidores aficionados al futbol y a los buenos recuerdos futbolísticos que dejó durante su carrera profesional.