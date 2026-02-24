Juega en Pumas, es el mejor del Clausura 2026 y jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026
Mientras que el Club Universidad Nacional dio apenas un futbolista a la convocatoria de México, sucedió algo impensado
Mientras hay un jugador con pocos minutos en México pero que es el mejor defensor del Clausura 2026, hay un futbolista que ya tiene prácticamente asegurada su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a ser el mejor jugador de Pumas UNAM en el presente torneo de la Liga BBVA MX. Las estadísticas lo colocan como la figura del campeonato.
De acuerdo a los datos de SofaScore, sitio especializado en análisis de rendimiento de los futbolistas, Adalberto Carrasquilla es el mejor jugador en lo que va del Clausura 2026, puesto que el mediocentro del Club Universidad Nacional cuenta con un puntaje promedio de 7.55, colocándose en la cima de los futbolistas mejor valorados de la Liga MX.
Entre las estadísticas más importantes, al jugador de la selección de Panamá se le destacan sus 2 goles, sus 9 regates completados y su efectividad en los pases superior al 83%. Su puntaje más bajo en lo que va del Clausura 2026 es de 6.7, un número muy alto para el futbolista de 27 años.
TE PUEDE INTERESAR:
- De ser vendido por 40 millones en Chivas: este es el nuevo precio de Mateo Chávez en Europa
- Cruz Azul pagó 95 millones por este jugador y hoy demuestra por qué costó tanto
- Le costó millones al América y Jardine lo borró, pero hoy una estadística lo coloca como su mejor delantero
Seguramente Carrasquilla jugará el Mundial 2026 ya que formó parte de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo y fue una pieza clave. Panamá forma parte del Grupo L en el que se encuentran Inglaterra, Ghana y Croacia, por lo que tendrá una competencia muy dura.
El puntaje de Adalberto Carrasquilla en el Clausura 2026
- Pumas 1-1 Querétaro: 8.9 (gol incluido)
- Tigres 0-1 Pumas: 7.2
- Pumas 1-1 León: 6.8
- Pumas 4-0 Santos Laguna: 7.9 (gol incluido)
- Puebla 2-3 Pumas: 6.7
- Pumas 2-0 Monterrey: 7.8
Los números de Adalberto Carrasquilla en Pumas UNAM
De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en ese apartado, estos son los números de Adalberto Carrasquilla en Pumas UNAM son los siguientes:
- Partidos jugados: 50
- Encuentros como titular: 41
- Goles convertidos: 7
- Asistencias aportadas: 7
- Tarjetas recibidas: 12 amarillas y 0 rojas.