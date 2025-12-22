Este es el rol que Undertaker tiene en AAA; la gente está encantada con su trabajo

El 2025 fue histórico para la lucha libre mexicana, pues WWE y AAA anunciaron una alianza que trajo eventos extraordinarios para el aficionado de ambos países. Ante eso, uno de los hombres importantes de la empresa de wrestling es The Undertaker. Y mientras gente como HHH es sumamente criticada en el entorno, la otra leyenda de la empresa se ganó el cariño del público azteca.

¡Con todo el sentiemiento: Así narró Christian Martinoli el penal de Alexis Vega que le dio el título a Toluca

¿Cuál es el rol oficial de Undertaker en AAA?

Aunque la adquisición de la empresa mexicana es reciente, de inmediato hubo cambios por parte de la gente de los Estados Unidos para diferentes situaciones. Y desde un comienzo (o casi de inmediato), la cabeza creativa de las funciones en México las concretó The Undertaker. Y hasta cierto punto, de manera normal muchos dudaron al principio, pero hoy la gente en general está contenta con el desarrollo de las funciones en abril de 2025.

Según los distintos reportes, el legendario ex luchador de 60 años es el principal encargado de la parte creativa de AAA. Es decir, dirige la manera en la que las rivalidades se presentarán y con esto, la forma en la que las personas se enganchan con las distintas funciones.

Sin embargo, es evidente el compromiso del hombre con récord de 25-2 en Wrestlemania, que en cada uno de los grandes eventos ha estado presente en México. Además, la forma de llevar las historias y los segmentos hasta el momento tienen conformes a los consumidores de la tres veces estelar.

¿Qué se avecina en AAA con Undertaker al mando?

En 2025 se escuchó en demasía que WWE no tuvo un buen desarrollo de las historias de sus grandes marcas, mientras que en AAA las cosas se movieron de manera más orgánica con todo y el cambio concretado en los dueños y equipos creativos. Por ello, muchos están completamente expectantes del 2026, y mucho más al pensar que el evento de Rey de Reyes ya se anunció y que llegaría en el primer tercio del siguiente año.