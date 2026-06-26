Así queda el Grupo I del Mundial 2026™, tras los partidos de Noruega vs Francia y Senegal vs Irak

La fase de grupos del Mundial 2026™ ha cerrado el telón en el Grupo I con una jornada definitiva que cumplió con todas las expectativas de goles y dramatismo. La última fecha nos regaló la contundente victoria de Francia 4-1 sobre Noruega, en un choque que definió al líder de la zona, además de la imponente goleada de Senegal 5-0 ante Irak, un resultado que sacudió la parte baja del sector.

Ecuador vs Alemania: Resumen Express de un partidazo lleno de goles y emoción en el Mundial 2026™ 🇪🇨🇩🇪

Con estos marcadores, las posiciones finales han quedado definidas, otorgando boletos directos y dejando a un continente a la espera de las matemáticas de los mejores terceros.

Francia domina con autoridad y Noruega avanza herida

El conjunto de Didier Deschamps ratificó por qué es uno de los máximos candidatos a levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con un futbol dinámico y una pegada devastadora, Francia se quedó con la cima absoluta al sumar 9 puntos de 9 posibles. Su balance ofensivo es de dar miedo, cerrando con una diferencia de goles de +8 que los coloca como el rival a evitar en los dieciseisavos de final.

Por su parte, Noruega se estancó en el segundo puesto con 6 unidades. A pesar del duro revés ante los galos, la escuadra escandinava ya tenía su boleto asegurado a la siguiente ronda gracias a sus triunfos previos. Sin embargo, su diferencia de goles se vio severamente afectada, terminando en un ajustado +1 que enciente las alarmas defensivas de cara a los partidos de eliminación directa.

Senegal humilla a Irak y sueña con el milagro

La gran exhibición de la tarde la dio Senegal. Sabiendo que necesitaban una victoria holgada para aspirar a ser uno de los mejores terceros del torneo, los "Leones de la Teranga" destrozaron 5-0 a una frágil selección de Irak. Con este resultado, los africanos escalaron al tercer puesto con 3 puntos y una diferencia de goles positiva de +2, una cifra muy competitiva que los pone en una posición sumamente favorable para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

En la otra cara de la moneda, el combinado de Irak se despide del Mundial 2026™ en el sótano general con 0 unidades y una dolorosa diferencia de -11, pagando muy caro el derecho de piso en esta justa internacional.

