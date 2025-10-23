Querétaro 1-0 Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 14 del Apertura 2025, hoy miércoles 22 de octubre; marcador online

Chivas visita a Querétaro en la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En semana de fecha doble, el ‘Rebaño Sagrado’ encara el partido en el Estadio Corregidora luego de haber derrotado a Mazatlán en la Jornada 13. Por su parte, los ‘Gallos Blancos’ vienen de caer frente a Toluca en su juego anterior.

Dirigidos por Gabriel Milito, el conjunto rojiblanco no cuenta con plantel completo para jugar ante Querétaro, pues Javier ‘Chicharito’ Hernández no fue contemplado en la convocatoria con el objetivo de dosificar la carga de trabajo. De igual forma, Alan Mozo sigue en proceso de recuperación, mientras que Alan Pulido y Luis Olivas no fueron tomados en cuenta.