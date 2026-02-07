Querétaro vs León: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

La mítica Corregidora abre sus puertas para el partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y el conjunto del León. Tanto el cuadro negriazul como La Fiera están urgidos de puntos y buscarán la victoria en este cotejo que tiene rivalidad de antaño. De momento, los Gallos solo tiene dos unidades en la presente campaña, mientras que, los pupilos de Ignacio Ambriz están en la décimo cuarta posición con cuatro puntos ganados en el actual Torneo Clausura 2026.

