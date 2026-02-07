logo deportes horizontal
Querétaro vs León: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Los Gallos Blancos reciben a la Fiera del Bajío en un duelo en el que ambos equipos necesitan los puntos, sigue en vivo el resultado de este cotejo por TV Azteca Deportes.

Querétaro vs León
Escrito por:  Erick De la Rosa

La mítica Corregidora abre sus puertas para el partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y el conjunto del León. Tanto el cuadro negriazul como La Fiera están urgidos de puntos y buscarán la victoria en este cotejo que tiene rivalidad de antaño. De momento, los Gallos solo tiene dos unidades en la presente campaña, mientras que, los pupilos de Ignacio Ambriz están en la décimo cuarta posición con cuatro puntos ganados en el actual Torneo Clausura 2026.

