Querétaro vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 4 del Torneo Clausura 2026

Los Gallos Blancos de Querétaro reciben a los Tuzos del Pachuca en la mítica Corregidora en busca de su primer triunfo en el presente Torneo Clausura 2026. El club del Bajío tratará de hacer pesar su localía y dejar sin unidades a los pupilos de Esteban Solari. De momento, Gallos solo suma una unidad y es antepenúltimo de la clasificación general, algo que sustiancialmente puede cambiar con un triunfo el día de hoy.

