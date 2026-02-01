Querétaro vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 4 del Torneo Clausura 2026
Cierre de jornada desde La Corregidora, los Gallos Blancos buscan sacar la victoria ante los Tuzos del Pachuca en duelo de equipos necesitados de puntos.
Los Gallos Blancos de Querétaro reciben a los Tuzos del Pachuca en la mítica Corregidora en busca de su primer triunfo en el presente Torneo Clausura 2026. El club del Bajío tratará de hacer pesar su localía y dejar sin unidades a los pupilos de Esteban Solari. De momento, Gallos solo suma una unidad y es antepenúltimo de la clasificación general, algo que sustiancialmente puede cambiar con un triunfo el día de hoy.
