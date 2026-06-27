¿Quién es Alicia Vargas Ángel, mujer conocida como la “Pelé Mexicana”?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se está llevando exitosamente a cabo en suelo mexicano gracias a la calidad de los fanáticos nacionales, así como el impacto que el futbol tiene en este país. Ante ello, este escenario luce como el pretexto perfecto para conocer más respecto a la “Pelé Mexicana”.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Alicia Vargas Ángel es considerada una de las mujeres más importantes en la historia del futbol femenino en México y, a su vez, una persona que abrió las puertas para que este deporte se practicara entre un género que, en el pasado, no lo hacía por cuestiones sociales. Por tal motivo, no está de más conocer la historia de la “Pelé Mexicana”.

¿Quién es Alicia Vargas Ángel, la “Pelé Mexicana”?

Fue desde los 14 años de edad que Alicia Vargas Ángel comenzó a llamar la atención por su talento innato con el balón; de hecho, fue hace unos días cuando fue reconocida por la Secretaría de Cultura por ser una pionera en el futbol femenino nacional gracias a su valor en el terreno de juego.

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⚽🇲🇽 #AliciaVargas, la “Pelé Mexicana”, marcó una época en el #fútbolfemenil

Fue máxima goleadora del #MundialFemenilde1970 y una de las primeras jugadoras en impulsar mejores condiciones para las futbolistas mexicanas.

Un legado que sigue inspirando generaciones. 🌟 pic.twitter.com/qkkFuEwDsf — Cursor en la Noticia (@cursorenla) June 14, 2026

En síntesis, la “Pelé Mexicana” destacó por la velocidad, su habilidad para anotar goles y la facilidad que tenía para quitarse rivales en el campo, por lo que comenzó a llamar la atención de periódicos durante la década de los 70’s, años en donde comenzó a brillar a nivel nacional e internacional.

La nacida el 2 de febrero de 1954 en Guanajuato, entonces, comenzó su carrera como profesional y de inmediato fue considerada por la Selección Mexicana para el Mundial Femenil de 1970 y 1971. De hecho, fue la prensa italiana (de 1970) quien la catalogó como la “Pelé Mexicana” gracias al nivel que tenía, el cual destacaba por encima de las demás jugadoras mexicanas de aquellos tiempos.

Posteriormente, en 1991, Alicia volvió para las eliminatorias del primer Mundial Femenino organizado por la FIFA y, tiempo después, colgó los tenis en el ambiente profesional. No fue sino hasta el 2019 que Vargas Ángel fue condecorada en el Salón de la Fama del Futbol Internacional, el cual se ubica en Pachuca, Hidalgo.