Conoce al único atleta paralímpico mexicano que estará en los JJOO de Invierno 2026

La realidad es que las historias de los paratletas son las más dramáticas de todas, por lo tanto, las que más inspiran al resto. Mientras algunos deportistas están poniendo en el mapa de los Olímpicos de Invierno de nueva cuenta a México, Arly Velásquez ha hecho eso desde hace cuatro ciclos. Por ello, vale la pena entender quién es el único atleta paralímpico mexicano que estará en Milano-Cortina 2026.

RESUMEN: São Paulo vs Flamengo | J1 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

¿Quién es Arly Velásquez, el único atleta paralímpico mexicano en 2026?

La historia del hombre de 37 años siempre estuvo marcada por la pasión de la montaña. Se indica que tras el divorcio de sus padres, de Cancún se mudó a la Ciudad de México y encontró en el ciclismo montañoso su pasión. Fue campeón nacional a los 12 años… pero tuvo un grave accidente en la montaña que le quebró la columna vertebral.

Tras dicho percance, perdió todo interés por volver a competir deportivamente, pues aunque sus amigos lo llevaron a la montaña en silla de ruedas… no era lo mismo. Fue así que se encontró con su destino a finales del 2008 y principios del 2009, pues en un viaje a Canadá recordó al único atleta paralímpico mexicano (Armando Ruiz) en una justa de invierno.

Por ello, buscó clases de esquí en un invierno donde las temperaturas estarían a -22 grados. Y fue gracias a que una persona canceló su sesión, que se le permitió entrenar por primera vez y así la montaña volvió a su sitio en el corazón de Arly. Ahora, está a nada de hacer historia como atleta paralímpico mexicano.

¿En cuántos juegos ha estado este atleta paralímpico mexicano?

Con esta edición de 2026, serán cinco juegos tras debutar en Vancouver 2010, 14 meses después de su incursión al esquí de montaña. En el proceso ha hecho cosas extraordinarias, como un 11vo puesto en una carrera de Sochi 2014, pero justamente en la siguiente prueba tuvo un accidente que lo dejó en coma inducido por tres días. Parecía que no competiría nunca más, pero tras dos años de pausa… la adrenalina de la montaña lo llamó a seguir.

Por ello llegó PyeongChang 2018, Beijing 2022 y próximamente Milano-Cortina 2026. Con esto, sigue agrandando su legado como el atleta paralímpico mexicano con más presencias en estos juegos.