Esta es la atleta que buscará ser la primera mujer en ganar oro en JJOO de Verano e Invierno

Si conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos es una hazaña digna de presumir por generaciones, hacer eso en los dos eventos olímpicos debe ser algo que trasciende todas las eras. A lo largo de la historia solamente un atleta lo logró. Por ello, Kelsey Mitchell va por uno de los objetivos más grandes que están en disputa en estos juegos invernales. Aquí están todos los detalles de su carrera como deportista de alto rendimiento.

Andy Sola nos lleva a vivir una increíble experiencia en un Bel Air 1954 | Sola al Super Bowl

¿Quién es la atleta Kelsey Mitchell?

En estos juegos de Milano-Cortina estarán en juego múltiples medallas, sin embargo donde se está construyendo una historia de película es en el caso de la canadiense. Kelsey desarrolló su desempeño olímpico en el ciclismo de pista, donde se convirtió en medalla de oro en Tokyo 2020(1). Eso provocó que su nombre ya estuviera escrito en los libros dorados, sin embargo dijo que tras París 2024, se sintió agotada de sus actividades.

Por ello, buscó una nueva experiencia que le volviera a dar la animosidad para disfrutar plenamente del deporte. Y aunque quiso probar primero con el patinaje de velocidad, el bobsleigh fue la disciplina donde le dijeron que podría trascender, por ello peleó para formar parte del equipo nacional. "Dijeron que tenía potencial… esa es mi palabra favorita".

Ahora, sus presentaciones tienen encima una relevancia total, pues sería la primera mujer en la historia del olimpismo que podría presumir de encontrar la gloria total en los Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno. Sin embargo, tiene que demostrar su potencial junto con el resto de compañeras del equipo canadiense: “Lo pensé mucho, la verdad. Sería increíble tener ese título y ser atleta olímpico tanto en invierno como en verano”.

@teamcanada Kelsey Mitchell memorably won Olympic gold in track cycling at Tokyo 2020. 🥇 After competing in that sport again at Paris 2024, she discovered a new challenge and a new passion in bobsleigh. After dabbling in speed skating over the summer, she pivoted fully to bobsleigh, worked hard to earn her place on the national team, and is now headed to Milano Cortina 2026 as a rare dual Summer and Winter Olympian. Well done, Kelsey! Her journey is part of a bigger story. RBC Training Ground has five alumni named to the bobsleigh team, including Kelsey, highlighting the program’s role in helping athletes discover new pathways to the Olympic stage. ♬ original sound - Team Canada

¿Quién fue el atleta que ganó el oro en ambos Juegos Olímpicos?

Existen varios nombres de atletas que consiguieron alguna medalla en ambas competiciones, sin embargo solamente hay un hombre que alcanzó el metal dorado en Verano e Invierno. Su nombre es Eddie Eagan, quien en 1920 ganó medalla de oro en el boxeo y en 1932 el estadounidense volvió a ser el mejor del mundo pero ahora en bobsleigh.