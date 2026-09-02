Estos son los futbolistas que América tiene en la mira para cubrir la baja de Sebastián Cáceres

Aunque ya muchos daban por un hecho que se quedaba, Sebastián Cáceres terminó por salir de la institución para cumplir el sueño europeo. Después de toda una vida defendiendo los colores del América y siendo constante con la selección uruguaya, Sebas sale a la liga española. América ahora debe resolver el hueco que deja uno de los emblemas del conjunto americanista.

Todos los goles de Hirving Lozano con el Napoli

¿Quién suplirá la baja de Sebastián Cáceres con rumbo al Celta de Vigo?

El zaguero uruguayo finalmente sí abandonó el nido y ahora las especulaciones corren alrededor del hecho. Con 27 años, el internacional de la celeste cumplirá el sueño de competir en el máximo nivel. Se habla de una venta cercana a los 8 millones de dólares, lo cual le permitirá al Club América comprar un elemento de calibre en el futbol mexicano.

Entonces, si América no había hecho pre-negociaciones para no correr contra el cierre de mercado y conseguir refuerzos, ahora tiene poco más de una semana para realizar el fichaje de algún elemento. Aunque el extranjero ya se ve complicado como opción, de Sudamérica podría salir algún fichaje.

Pero en el ámbito nacional los dos nombres que se manejan son los de Eduardo Águila y Alejandro Gómez. El central del Atlético San Luis es un elemento que ha sonado con interés encima de varios clubes. Mientras que el jugador de Xolos también se sondeó. Y como siempre sucede en estos movimientos, alguien podría salir de último momento.

¿Quién del equipo apunta para ser titular en lugar de Sebastián Cáceres?

Aunque se sabe que Guillermo Almada es un experto en la resolución de problemas, también requiere de un plantel lo más fuerte posible. Se sabía que la salida de Sebastián Cáceres podría ocurrir, pues el mundo sabía que ha sido un pilar del equipo y un constante internacional con Uruguay. Por eso, parece que el indiscutible será Ramón Juárez. El estratega uruguayo debe decidir si Israel Reyes se quedará fijo en la parte central o si lo alternará por banda derecha.

Y es que en las primeras fechas, mientras los mundialistas se reintegraban a los trabajos del club, los dos centrales fueron Miguel Vázquez y Ramón Juárez. Por eso, en caso de que el club no compre a nadie, la afición tiene toda la confianza puesta en Juárez… de quien vienen pidiendo titularidades desde hace un año.