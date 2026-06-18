De estos directores técnicos saldría el nuevo estratega de Pumas

En estos momentos el ambiente en los Pumas es una mezcla extraña de melancolía, incertidumbre y enfado. Tras caer en la final contra Cruz Azul, el proyecto que parecía armarse para competir de buena forma en el futuro inmediato, sin embargo hoy está más lleno de duda que nada. Por ello, se espera que se decida en breve y de la mejor manera sobre quién tomará el timón. Estos son los que están en la lucha por dirigir a los auriazules.

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¿Quién será el nuevo DT de los Pumas para el Apertura 2026?

Las horas pasan y el entorno de los del Pedregal se convierte en una verdadera olla de presión. Según los reportes de periodistas como César Merlo, la directiva ya entrevistó a 4 candidatos. Ante eso, de entre Robert Siboldi, Diego Alonso, Memo Vázquez y Esteban Solari saldría el nuevo estratega. Por eso aquí un breve análisis de dónde viene cada técnico.

Robert Dante Siboldi

El uruguayo es un hombre que ha demostrado capacidad de sobra en sus trabajos pasados, incluso con un trofeo reciente que nadie esperaba tras tomar un interinato con Tigres. Sin embargo, realmente él ya estaba con algo de detenimiento de sus labores como DT. Ahora, con su último trabajo en Mazatlán no se puede hablar mucho, pues la situación del equipo era crítica.

Diego Alonso

El compatriota de Siboldi tuvo también un gran impacto en México, sobre todo cuando campeonó con los Tuzos de Pachuca. De ahí dio el salto a la selección uruguaya, pero desde su destitución, la realidad es que su carrera no ha tenido grandes logros. Además… lleva parado casi dos años por lo que no es el más en forma de los estrategas.

Memo Vázquez

Aunque en los años recientes ha sonado la vuelta de Memo a los Pumas, siempre ocurrió algo para que no se concretara. De todos los perfiles, este es probablemente el más identificado con la casa y es un símbolo… pues fue el estratega que los llevó a su última corona de liga en el 2011. Pero de todos, es el que más “desencanchado” está. Su último puesto de DT oficial fue con Necaxa en 2021 y no pasó nada allí.

Esteban Solari

Tras el adiós de Efraín Juárez se indicó que el argentino ya tenía un acuerdo con los auriazules, sin embargo él mismo especificó que no se reunió con nadie hasta que Pachuca no le quiso renovar. Su último trabajo precisamente con los Tuzos se analiza como bastante positivo y la gente ve a este hombre como “el más en forma” para tratar de sacar a los Pumas adelante. Pero entre uno u otro, la gente ya quiere decisiones para empezar la preparación rumbo al Apertura 2026.