ÚLTIMA HORA: DESPIDEN a entrenador semifinalista de la Liga BBVA MX

Sorpresa mayúscula. A través de un comunicado, la directiva del Club Pachuca anunció de manera oficial la salida del estratega argentino, Esteban Solari, de la dirección técnica del primer equipo.

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La noticia sacude al entorno tuzo, ya que Solari venía de firmar una destacada participación en el Torneo Clausura 2026, certamen donde logró consolidar un estilo ofensivo y catapultar a la escuadra hidalguense hasta la antesala de la gran final en la ronda de semifinales. El club agradeció su entrega, cerrando una etapa sumamente competitiva.

De acuerdo con el documento compartido por la institución blanquiazul, la separación no formaba parte de los planes originales de la directiva, sino que fue el resultado de una falta de entendimiento económico y deportivo durante la planeación de la siguiente temporada.

El comunicado oficial del club Pachuca:

"Después de semanas de negociación con el Profesor Esteban Solari, lamentamos no haber llegado a un acuerdo que garantizara su continuidad. Siempre pensamos en Esteban como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos dentro de la institución".

A pesar del deseo de la cúpula tuza por retenerlo para encabezar un proceso duradero, las posturas de ambas partes no lograron alinearse, forzando un cierre anticipado a una gestión que prometía marcar época en el Estadio Hidalgo. "Reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari y su cuerpo técnico, expresándoles nuestro agradecimiento, deseándoles mucho éxito", concluyó el club en su misiva.

📋 | Comunicado de Prensa: pic.twitter.com/3BwAMQCfV7 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 8, 2026

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Los Números de una Gestión Exitosa de Esteban Solari

La partida de Solari deja un hueco sumamente complejo de llenar debido a la efectividad que imprimió en el plantel. A lo largo del año futbolístico, el timonel de Rosario inyectó dinamismo a la plantilla combinando experiencia con jóvenes de las fuerzas básicas. Sus números globales al frente de los Tuzos reflejan el impacto de su metodología:

Partidos dirigidos: 23 encuentros oficiales (Liga MX y liguilla).

23 encuentros oficiales (Liga MX y liguilla). Efectividad: 62.2% de los puntos disputados.

62.2% de los puntos disputados. Balance en el Clausura 2026: Clasificación directa a la liguilla y una racha de 8 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el cierre de la fase regular.

Pachuca deberá activar de inmediato su comité deportivo para buscar un sustituto que mantenga la identidad formativa y ganadora del club, mientras que Esteban Solari se marcha con el cartel en alto, colocándose de inmediato como uno de los técnicos más cotizados.

