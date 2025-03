¡Al borde de las LÁGRIMAS! El emotivo discurso de Efraín Juárez en su presentación con Pumas

Ante la salida de Gustavo Lema, Pumas se decidió por Efraín Juárez para ser su nuevo director técnico: el ex entrenador de Atlético Nacional en el futbol colombiano llegó a la Ciudad de México en las primera horas del sábado 1 de marzo. Este domingo 2 de marzo fue su presentación oficial como estratega auriazul, donde estuvo al borde de las lágrimas en alguna de sus intervenciones.

Dentro de su presentación oficial, Efraín Juárez recalcó que Pumas aún se mantiene en competencia dentro del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, a pesar de estar fuera de los puestos de liguilla o Play-In en la clasificación general y arrastrar una marca de cuatro derrotas consecutivas. Además de su emotivo discurso tras su regreso al club que lo vio debutar como futbolista profesional.

El emotivo discurso de Efraín Juárez sobre su regreso a Pumas

“Regresar a un lugar donde te sientes como casa, no tiene precio. [...] Yo me fui de esta institución en 2010 y hoy que regreso es el mismo sentimiento que tenía, como cuando me fui de aquí; cuando estaba aquí y cuando yo venía a entrenar con el sueño de ser jugador profesional. [...] Lo mucho que ha crecido el club en infraestructura, ese sentimiento de verdad me sigue, la verdad que no lloro mucho, ahora que me pongo a pensar: casa es casa, no me siento un ajeno”, fueron las palabras de Efraín Juárez durante su presentación con Pumas.

Efraín Juárez dirigió su primer práctica como director técnico de Pumas, lo hizo tras la derrota contra Chivas en la jornada 10 del Clausura 2025. Tan solo horas después de su presentación oficial, tendrá su debut como entrenador auriazul: será en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup.

¿Cuándo debuta Efraín Juárez como director técnico de Pumas?

Será el próximo martes 4 de marzo cuando Efraín Juárez tenga su primer partido como director técnico de Pumas: será en el Estadio Olímpico Universitario ante Liga Deportiva Alajuelense, compromiso correspondiente a los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup.

