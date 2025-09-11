¿El mejor pagado de la liga? Esto ganará Anthony Martial con los Rayados de Monterrey

En redes sociales se lee que la Liga MX está en su prime y esto es por los fichajes que se han concretado en los años recientes. Sin lugar a dudas eso es un punto de inflexión para que muchos otros jugadores de alta talla lleguen, pero para eso se requiere dinero y los Rayados no han escatimado en eso. Según distintos reportes, comparten que Anthony Martial ganará alrededor de 4 millones de dólares al año.

¿Anthony Martial es el jugador mejor pagado de los Rayados?

La cantidad de dinero que le ofrecieron al francés es la razón por la que los de Nuevo León consiguieron el fichaje, pese a que se manejó que los Pumas estaban negociando con el ariete del AEK de Grecia. Y aunque la cantidad que se maneja es bastante alta, no es el mejor pagado del plantel. Ese sitio lo tiene el central español, Sergio Ramos. El ex Real Madrid gana entre 5 y 6 millones de dólares al año, aunque otros reportes indican que el mejor salario dentro del plantel lo tiene Sergio Canales.

¿Anthony Martial es top5 entre los mejor pagados de la Liga MX?

Según las diversas fuentes, y con toda la lógica del mercado requerida para cerrar fichajes tan importantes, los salarios son clave para traer figuras de talla mundial. En este caso, 4 de las 5 mejores pagas están en el norte del país. Y Anthony Martial se mete entre los hombres que recibirán más dinero por desplegar su futbol en el circuito de primera división en México.

Sergio Ramos - 5 o 6 millones de dólares anuales.

5 o 6 millones de dólares anuales. Sergio Canales - 5 millones de dólares anuales.

5 millones de dólares anuales. James Rodríguez - 5 millones de dólares anuales.

5 millones de dólares anuales. Ángel Correa - 4 millones de dólares anuales.

4 millones de dólares anuales. André Pierre Gignac - 4 millones de dólares anuales.

4 millones de dólares anuales. Anthony Martial - 4 millones de dólares.

En este caso, el francés de 29 años igualará el dinero recibido por parte de Gignac y Correa, que pertenecen al rival de la ciudad. Mientras que algunos preguntaban por Allan Saint-Maximin, pero este firmó por la cantidad 3.6 millones de dólares al año.