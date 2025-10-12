deportes
Nota

Ella es Gaby Rodríguez, la subcampeona del mundo en Tiro Deportivo

Gaby Rodríguez es una de las atletas que mejor están haciendo las cosas. Por ello, este logro marcará su rumbo de cara a los próximos Juegos Olímpicos.

quien-es-gaby-rodriguez-subcampeona-mundo-tiro-deportivo-pb-notas
Crédito: Instagram/@gabyrgza
Pablo García - Marktube
Otros Deportes
Compartir

En las semanas recientes las actividades de los atletas mexicanos han estado repletas. Atletismo, ciclismo, natación y ahora mismo el Mundial de Tiro Deportivo. Allí, Gaby Rodríguez hizo historia peleando por ser la mejor del planeta, sin embargo sucumbió en la final. Pero eso es un logro extraordinario. Por eso resulta prudente conocer a la tiradora de skeet femenino.

El equipo de Azteca Deportes para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

¿Quién es Gaby Rodríguez, subcampeona del mundo en Tiro Deportivo?

Las actividades donde estuvo presente la mexicana se llevaron a cabo en Malakasa, cerca de Grecia. Gabriela Rodríguez tiene 28 años y es de Monterrey, Nuevo León. Tiene experiencia olímpica desde Tokyo 2020; sin embargo, su trayectoria fue llevada al máximo nivel en París 2024, pues consiguió diploma olímpico.

Por ello, la confianza para este nuevo ciclo olímpico está a tope con ella, pues en otra Copa del Mundo en Tiro Deportivo ocurrida en septiembre, quedó en el quinto puesto. Sin embargo, hoy se le puede llamar subcampeona del mundo en la modalidad de Skeet Femenino.

¿Gaby Rodríguez ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de 2028?

Aún no termina el proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos, pero con este tipo de actuaciones se espera que en breve consiga su sitio donde iría por una medalla. No sería irresponsable pensar eso, porque en París estuvo entre las mejores ocho y ahora se está metiendo en Top5 de los Mundiales de Tiro. Por ello, se espera que sea uno de los rostros importantes de la delegación mexicana en Los Ángeles.

¿Cuándo competirá de nueva cuenta Gaby Rodríguez?

La tiradora seguirá con su preparación con la mira puesta en los siguientes Juegos Olímpicos, esto tras la hazaña recién narrada, con la cual se convirtió en la primera mexicana ganadora de medalla de Tiro Deportivo en un Mundial. Por el momento no hay información de sus siguientes compromisos, pero se espera que haya actualización de eso en siguientes horas.

