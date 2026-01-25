Joven mexicano destaca con el Barcelona y tú probablemente no lo conoces

El aficionado realmente extraña los años donde ser mexicano y estar en el Barcelona era algo de todos los días. Sin embargo, tras el corto e infructífero proceso de Julián Araújo… aparece un joven mexicano que está destacando seriamente en los procesos formativos con los culés. Esta es la historia de Robert Oliveras y su presente como talento de La Masía.

La Hormiga González entra al partido | Panamá vs México

¿Quién es este joven mexicano que juega en el Barcelona?

Nacido en Barcelona el 23 de noviembre de 2010, Robert Oliveras Aceves es uno de los talentos que en el presente interesan más a los encargados de estos rubros del lado mexicano. Aunque el padre del juvenil es español, su madre es mexicana y por eso ya defendió la casaca tricolor recién en noviembre de 2024 por primera vez.

En los meses más cercanos disputó el Campeonato de Concacaf con la Sub-15, pero también ya jugó para La Furia Roja en la Sub-14. Por ello, se espera que en los próximos años vaya tomando camino hacia uno u otro de los bandos, sabiendo que es bastante valorado en las formativas de los catalanes.

En su corta pero destacada carrera como canterano del Barcelona, estuvo presente en otras de las escuelas más reconocidas de dicha ciudad, la cual es la del CF Damm. Según los reportes de los que han visto sus encuentros, es un mediocampista con excelente capacidad para incorporarse al ataque. Sin embargo, también tiene buen trabajo defensivo, lo cual es un plus que interesa a los procesos formativos españoles.

🌟🇪🇸 15-year-old ROBERT OLIVERAS scored two goals for FC Barcelona’s U16 in the Alkass International Cup in Qatar! 🇶🇦



The Mexican youngster won the CONCACAF U-15 Championship last year beating the United States 5-0 in the final. 🏆



pic.twitter.com/JyiRzWuDUZ — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 25, 2026

¿Por qué destacó el nombre de este joven mexicano en horas recientes?

El muchacho de 15 años tuvo participación con su equipo en las actividades sabatinas y marcó dos tantos. Por ello, muchos volvieron a mencionarle en las redes sociales. Incluso en el espacio digital ya lo ponen junto a Gilberto Mora como parte de los referentes del mediocampo juvenil. Con esto, se tiene en cuenta que viene de uno de los clubes que mejor proceso formativo tiene y que si su carrera continúa como hasta ahora… será una pieza bastante útil para el equipo nacional por el que se decante.