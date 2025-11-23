Anótenle otro a Gil Mora; estos son los récords que ha roto el joven mexicano

El futbol mexicano sigue con mucha ilusión alrededor de Gil Mora. La afición lo adoptó como su jugador a seguir en el futuro inmediato y él les sigue retribuyendo con buenas presentaciones. Tras los recientes duelos a nivel selección nacional, regresó a la actividad con Xolos para romper un récord más en su carrera iniciante. Por ello, este repaso de todos los registros rotos por su parte puede ser un deleite para sus aficionados más fieles.

FC Juárez vs Pachuca EN VIVO, Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar - ¿Gil Mora utiliza una playera distinta del resto de sus compañeros en Xolos?

Te puede interesar - ¿Ya hay fecha de salida de Gil Mora rumbo al extranjero?

¿Cuáles son los récords rotos por parte de Gil Mora a los 17 años?

Los Xoloitzcuintles aseguraron su sitio en la fiesta grande tras pegarle 3-1 a los Bravos de Ciudad Juárez, partido donde el joven sensación dio un gran partido, marcando un penal a lo Panenka. Con ello, rompió un récord más, el cual lo acredita como el futbolista más joven en marcar en una liguilla (con Play-In incluido)... haciéndolo con 17 años y 37 días.

Debutante más joven en la historia de Tijuana - (15 años y 308 días).

Asistente más joven en la historia de la Liga BBVA MX - (15 años y 308 días).

Titular más joven en la historia de la Liga BBVA MX - (15 años y 320 días).

Goleador más joven en la historia de la Liga BBVA MX - (15 años y 320 días).

Debutante más joven en la historia de la Selección Mexicana - (16 años y 94 días).

Debutante más joven en la historia de la Selección Mexicana en partido oficial - (16 años y 257 días).

Asistente más joven en la historia de la Selección Mexicana - (16 años y 261 días).

Asistente más joven en la historia de la Copa Oro - (16 años y 261 días).

Jugador más joven en disputar una final de selecciones nacionales en el nivel mayor - (16 años y 265 días).

Jugador más joven en ser campeón de un título oficial de selecciones mayores en la historia del fútbol - (16 años y 265 días).

Jugador más joven en marcar en la historia del Juego de Estrellas de la MLS y la Liga MX - (16 años y 282 días).

Jugador más joven en marcar en la historia de la Leagues Cup - (16 años y 289 días).

#gilmora #leaguescup ♬ sonido original - FronteraInfo @frontera.info Gilberto Mora Jr 🇲🇽 sorprendió hasta su propio entrenador al hablar inglés 🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El joven de 16 años respondió una pregunta en una videoconferencia en su segundo idioma sin ningún problema. Lo curioso del momento es la reacción del DT del Club Tijuana, Sebastián 'Loco' Abreu 🇺🇾 📹: Leagues Cup #xolos

¿Cuándo jugarán los Xolos de Gil Mora los cuartos de final de la Liga BBVA MX?

No hay fecha ni horarios exactos de lo que le espera a los cuartos de final del Apertura 2025, salvo los duelos. En ese sentido, el Xolos vs Tigres se agregó a los ya conocidos América vs Monterrey y Cruz Azul vs Chivas. Solo falta conocer a los rivales de Toluca, que enfrentarán a quienes resulten ganadores del Bravos vs Pachuca.

Allí, los Xolos quieren superar su última liguilla (Apertura 2024), donde se metieron vía repechaje a cuartos de final (perdiendo con América y venciendo al Atlas) para ser eliminados por Cruz Azul.