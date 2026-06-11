¿Quién es Leandro Bacuna? El jugador que lidera a Curacao y tiene pasado en Premier League

Entre los jugadores de Curacao se presenta el fenómeno de hombres con doble o hasta triple nacionalidad que ha invadido de manera clara a múltiples países del mundo. Incluso en naciones como estas, han apelado a “reforzarse con europeos”, pues aprovechan el contexto sociopolítico. En ese sentido, un hombre que eligió desde hace una década a la isla caribeña, encontró un Mundial en su camino. Esta es la historia de Leandro Bacuna.

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¿Quién es Leandro Bacuna, mundialista de Curacao?

El hombre de 34 años nació en Países Bajos y ha tenido una carrera bastante destacada. Hoy es uno de los máximos referentes de los curazoleños, quienes aprovecharon este proceso mundialista para lograr su histórica clasificación. Y justo en ese espacio de la historia entra Leandro Bacuna, emblema de los caribeños.

Inició su andar en el futbol profesional con el Groningen y en su momento más alto como promesa del futbol, fichó por el Aston Villa. No se consolidó en el máximo nivel y salió al Reading, al Cardiff y al Watford. Todo esto hasta que en su presente juega en la segunda división del futbol turco, defendiendo la playera del Igdir FK.

Pese al bajón de nivel que su trayectoria vivió, el equipo más pequeño (en cuanto a territorio) en disputar un Mundial no puede entender el sueño mundialista sin él. Inició su trayectoria nacional en 2016 y por ello porta el gafete de capitán. Con 70 partidos, 16 goles, 6 asistencias y casi 6000 minutos en el seleccionado nacional, ahora disfrutarán del sueño a disputarse en los próximos días.

¿Qué esperar de Leandro Bacuna y Curacao en la Copa Mundial de la FIFA?

Con total sinceridad, el cuadro curazoleño no tiene altas aspiraciones en un torneo donde se les considera bastante inferiores al nivel máximo. Además al quedar sorteados en el Sector E con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, la situación no se percibe alentadora. Sin embargo, para todos los convocados por Dick Advocaat, esto es un premio que seguramente creyeron como imposible durante toda su vida. Y como primer rival, enfrentarán a la poderosa Alemania el próximo domingo 14 de junio en Houston.