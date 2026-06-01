Los hermanos Bacuna: de crecer juntos a jugar un Mundial representando a Curacao

La nueva historia relacionada a los familiares que compartirán cancha en una Copa del Mundo no tiene ocasión en Europa o África, sino en una de las selecciones de Concacaf. Y es que allí se presenta el caso de los hermanos Bacuna, que decidieron representar la bandera de los caribeños, convirtiéndose en referentes desde la primera ocasión que vistieron la casaca nacional de esta isla autónoma de los Países Bajos.

Resumen y Goles | México vs Australia | Amistoso Internacional | Mayo 2026

¿Quiénes son los hermanos Bacuna, jugadores de Curacao?

Aunque se indica que los protagonistas son de América, su historia sí inició en Europa. Ambos futbolistas nacieron en los Países Bajos. Sin embargo, decidieron naturalizarse para cumplir el sueño mundialista con Curacao. Leandro y Juninho llegaron como auténticos refuerzos bomba para un equipo que vio una oportunidad de oro para la justa mundialista de 2026.

Leandro nació el 21 de agosto de 1991 en Groninga y se formó en el FC Groningen. Hoy llega como un mediocampista de calidad que juega en la segunda división de Turquía, en el Igdir FK. Y desde su irrupción en el equipo caribeño, jugó 68 partidos y marcó 16 tantos.

Mientras tanto, el menor de los hermanos Bacuna es Juninho, quien hoy juega en la primera división de Turquía, para el Gaziantep FK. Su impacto en el seleccionado curazoleño también fue claro en su rol como mediocampista, al participar en 46 encuentros y marcar 16 goles.

¿Cómo pinta el panorama para los hermanos Bacuna en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Al ser la primera Copa del Mundo para la selección americana (con territorio dentro del continente), los hermanos Bacuna ya forman parte de un equipo que vivirá para siempre en los corazones del aficionado de dicha isla. Sin embargo, ambos quieren demostrar por qué el equipo dio el salto de calidad cuando ellos arribaron al proyecto, uno que incorpora futbolistas que se nacionalizan desde Países Bajos con el talento local.

Ahora, el sueño es grande pero la responsabilidad todavía más, entendiendo que enfrentarán a seleccionados top. Curacao compartirá grupo con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador en el Sector E del torneo internacional de la FIFA.