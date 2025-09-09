ÚLTIMA HORA: Monterrey se queda sin técnico tras ser goleado por Tigres en el Clásico Regio

Este martes 9 de septiembre del 2025, el conjunto de Rayadas de Monterrey confirmó en sus redes sociales que Amelia Valverde deja de ser su entrenadora.

La decisión del club llega luego de ser goleadas por el conjunto de Tigres 4-0 en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

La noticia la dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales en el que informa que Amelia deja al equipo junto a su cuerpo técnico, les agradecieron por compromiso con el equipo. Además, el club detalló que buscarán cumplir con los objetivos planteados.

“El Club de Futbol Monterrey informa que Amelia Valverde y su cuerpo técnico dejan de formar parte de Rayadas a partir de este martes 9 de septiembre de 2025.

Reconocemos agradecemos profundamente el profesionalismo, compromiso y liderazgo de Amelia y su cuerpo técnico que llevaron a la institución a obtener logros históricos, como el bicampeonato de la Liga BBVA MX Femenil.

Su trabajo extraordinario en estos casi dos años ha permitido consolidar a las Rayadas como un equipo referente en el futbol femenil de México.

Para seguir avanzando en la búsqueda de los objetivos, el Club considera necesario en este momento realizar el cambio del cuerpo técnico.

Agradecemos también la labor de Carla Rossi, auxillar técnica institucional, quien concluye su etapa en Rayadas. Su dedicación y compromiso contribuyeron al desarrollo del equipo y los éxitos alcanzados.

Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.”

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/sqzCvS9pJl — Rayadas (@Rayadas) September 9, 2025

El nuevo DT que tendrá Rayadas de Monterrey

De igual forma, el equipo confirmó a su nuevo entrenador para Rayadas. El club decidió que Leonardo Alvarez y la auxiliar Alicia Fuentes sean los encargados de dirigir al equipo, recibiendo una gran oportunidad.

“Leonardo Alvarez y la auxiliar técnica Alicia Fuentes, quienes ya forman parte de nuestra institución, liderarán al cuerpo técnico y al plantel en la búsqueda de los objetivos”.