fue-pupilo-de-maradona-en-dorados-y-ahora-juega-futbol-americano

Diego Armando Maradona dejó una huella imborrable en el futbol mundial, tanto por su talento dentro de la cancha como por su breve pero recordado paso como director técnico. En México estuvo al frente de los Dorados de Sinaloa e intentó transmitir su conocimiento a una generación de jóvenes futbolistas.

¡Gol de Jonathan David! Canadá 2-1 Uruguay | Copa América 2024

Entre esos nombres aparece Miguel Ángel "Hachita" González, quien llegó al Gran Pez con apenas 16 años y se desempeñaba como volante. Lo que parecía ser el inicio de una carrera prometedora en el futbol profesional dio un giro inesperado con el paso del tiempo. Hoy es pateador de los Mexicas en la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA).

Maradona cambió el destino de "Hachita" González en Dorados

González recuerda con claridad cómo fue su llegada al club sinaloense y el impacto que le causó conocer a Maradona. "Gabriel Caballero estaba viéndonos, ya que era el entrenador de primera división. Después se fue y yo estaba un poco triste, porque no sabía quién iba a llegar, pero nos pidieron presentarnos un día y llegó Maradona, no lo podía creer", fue parte de las declaraciones del jugador para un medio deportivo nacional.

La primera charla con el 10 en Dorados marcó su carrera. "Me dijo que me iba a apoyar, que me iba a enseñar muchas cosas que él hacía en el campo y todavía las sigo haciendo. Le aprendí mucho", aseguró. Entre las enseñanzas más importantes estuvieron los tiros libres, la forma de perfilarse y la definición de primera intención.

Miguel Ángel "Hachita" González: de Dorados de Sinaloa al futbol americano

Con el paso de los años, Miguel Ángel encontró en el futbol americano una nueva oportunidad. Aunque el cambio de disciplina fue radical, muchas de las lecciones de Maradona siguen presentes en su juego.

"El cómo pararte y cómo tirar es tan importante en el soccer como en el futbol americano. Me enseñó cómo perfilarme, tener puntería", ha sido parte de la experiencia compartida por el ahora pateador de los Mexicas. Para González, haber sido observado y aconsejado por una leyenda mundial es un recuerdo imborrable.