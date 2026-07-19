¿Quién ganó la final del Mundial 2026? España es el equipo GANADOR en su partido vs Argentina

España ganó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer a Argentina en tiempo extra por marcador de 1-0 en la final del torneo. “La Furia Roja”, bajo la tutela del director técnico Luis de la Fuente, consiguió su segundo título de Copas del Mundo gracias a un gol de Ferrán Torres en el tiempo extra.

El partido entre España y Argentina se fue a la prórroga luego de que Emiliano Martínez evitó que España anotara con múltiples atajadas increíbles. Lamentablemente, la “Albiceleste” no tuvo ni un tiro a puerta durante los 90 minutos reglamentarios. Además, el combinado sudamericano se quedó con un hombre menos porque Enzo Fernández se fue expulsado por doble amarilla al 90+3’ tras una falta sobre Pau Cubarsí.

Ya en el tiempo extra, los españoles se volcaron al ataque, pero el guardameta argentino evitó que su meta cayera durante la primera mitad de la prórroga. Nada más comenzar el segundo tiempo extra, Ferrán Torres marcó el único gol de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al rematar un recentro de Nico Williams. El delantero del Barcelona había marcado un doblete al 113’, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Al final, Slavko Vincic silbó el final y los españoles celebraron su segundo título mundial.

Te invitamos a leer: ÚLTIMA HORA: Kylian Mbappé gana la Bota de Oro del Mundial 2026; tabla de goleadores actualizada

Lista de campeones de la Copa Mundial de la FIFA