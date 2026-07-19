ÚLTIMA HORA: Kylian Mbappé gana la Bota de oro del Mundial 2026; tabla de goleadores actualizada

Kylian Mbappé consiguió su segunda Bota de Oro en una Copa del Mundo después de marcar 10 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Detrás del futbolista galo quedaron Lionel Messi de Argentina con ocho, Jude Bellingham de Inglaterra y Erling Haaland de Noruega con siete, y su compatriota Ousmane Dembélé con seis.

Además, el delantero francés del Real Madrid repartió cuatro asistencias, lo que le permitió ser favorecido en caso de cualquier empate con otro jugador. El futbolista de 27 años marco dobletes contra Senegal e Irak en la fase de grupos. Después, en la ronda de 16vos, sumó otros dos contra Suecia. Ante Paraguay en octavos y contra Marruecos en cuartos marco una vez en cada partido. Después, llegó a la decena de goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al sumar otro doblete contra Inglaterra en el duelo por el tercer puesto.

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Uno de los datos más importante de la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es que un futbolista mexicano terminó entre los mejores 10. Julián Quiñones se convirtió en un futbolista histórico para México al colocarse en la novena posición del listado tras anotar cuatro goles en el torneo y unirse tanto a Luis Hernández como a Javier "Chicharito" Hernández como los máximos anotadores en Mundiales.

Así quedó la tabla de goleadores actualizada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™