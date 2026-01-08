Finalmente revelan qué lesión tiene Henry Martín; ¿se perderá el Clausura 2026 con América?

En las últimas horas se dio a conocer que las Águilas del América tendrían algunas bajas de consideración para el juego de la Jornada 1 que tendrán ante los Xolos de Tijuana. Una de estas es la de Henry Martín, quien desafortunadamente no ha estado presente en los últimos compromisos de la institución.

Y es que, después de ser parte fundamental en los primeros dos títulos que el América consiguió en el pasado reciente, la realidad es que Henry Martín ha atravesado por una serie de lesiones que le han impedido ser parte activa del plantel. Ahora bien, ¿cuál es la lesión que no le permitirá estar ante Xolos?

¿Henry Martín se pierde el Clausura 2026 con América por lesión?

Henry Martín suma una nueva lesión que lo alejará de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026. El centro delantero mexicano presentó una nueva dolencia muscular que le impedirá formar parte del juego entre Xolos y América, mismo que se llevará a cabo este viernes en punto de las 21:00 horas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce la gravedad de la lesión de Henry Martín, por lo que se espera que pueda volver pronto a las canchas para disputar el Clausura 2026 luego de que su último juego fue en los cuartos de final de vuelta del torneo anterior, en donde solamente disputó seis minutos.

Vale decir, además, que el otrora delantero de la Selección Mexicana ha atravesado por una serie de lesiones desde inicios del año pasado, mismas que le impidieron disputar algunos juegos del Clausura y la mayoría del Apertura 2025, torneo en el que el Club América quedó eliminado en cuartos de final.

¿Cuál es el palmarés entre Xolos y América?

Desde su llegada a la primera división hace poco más de 15 años, Xolos de Tijuana y el Club América se han visto las caras en un total de 32 ocasiones. En estos compromisos, es el cuadro azulcrema quien sale avante al sumar 17 triunfos, nueve empates y solo seis derrotas, así como 56 goles a favor y 24 en contra.