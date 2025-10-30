deportes
¿Quién será el portero titular de México en el Mundial 2026?

Sigue la incertidumbre entre los aficionados rumbo al Mundial 2026, pues aún no hay certeza sobre quién defenderá el arco de la Selección Mexicana

Luis Malagón y Memo Ochoa
Guillermo Ochoa
Luis Malagón declaró que Memo Ochoa es su amigo y desea que pronto encuentro equipo
Sebastian Cortés
Selección Azteca
A menos de un año para que inicie la Copa del Mundo, la competencia por la titularidad en la portería del Tricolor continúa abierta. Tres nombres destacan en la carrera por quedarse con el puesto bajo los tres palos: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Luis Malagón, quienes figuran entre los preferidos del técnico Javier “Vasco” Aguirre.

Rangel, arquero de Chivas, ha disputado 15 partidos en el Apertura 2025, recibiendo 20 goles y consolidándose como una de las jóvenes promesas del arco nacional. El Rebaño vive un gran cierre de torneo, colocándose en el sexto lugar de la tabla general y asegurando su pase directo a la Liguilla.

Por su parte, Guillermo Ochoa, actual guardameta del AEL Limassol FC de la primera división de Chipre, atraviesa una etapa complicada: su equipo ha ganado solo tres de los últimos cinco partidos y ha recibido 12 goles. Aun así, su liderazgo y experiencia mundialista lo mantienen como una opción sólida. Ochoa busca hacer historia al convertirse en uno de los pocos jugadores en disputar seis Copas del Mundo.

Mientras tanto, Luis Malagón, considerado el favorito de la afición, defiende la portería del América, cuarto lugar de la tabla general. Ha disputado 13 encuentros y recibido 14 goles, destacando por su regularidad y reflejos bajo presión, aunque ha sido criticado por sus salidas sin balón.

La Selección Mexicana enfrentará compromisos exigentes en la próxima Fecha FIFA, donde se medirá ante Paraguay y Uruguay , rivales de peso en la CONMEBOL. Estos partidos permitirán a Aguirre encaminar la lista definitiva rumbo al Mundial y evaluar a los jugadores que buscan ganarse un lugar.

El Vasco Aguirre deberá definir pronto quién defenderá la portería tricolor cuando arranque la Copa del Mundo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en el verano de 2026. La competencia sigue abierta y la decisión final podría depender del cierre del año futbolístico y del desempeño en los próximos amistosos internacionales.

México en el Mundial 2026
Javier Aguirre
