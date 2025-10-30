deportes
Nota

TV Azteca transmitirá México vs Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre

El encuentro de la Selección Mexicana ante Paraguay lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes

Germán Berterame celebra con la Selección Mexicana
Iván Vilchis
Selección Azteca
Para la fecha FIFA de noviembre, México tendrá sus últimos dos partido amistosos del año 2025 como preparación para el Mundial de 2026 y uno de los encuentros será ante Paraguay.

El encuentro de la Selección Mexicana vs Paraguay será el segundo que tengan de la fecha FIFA y se jugará el martes 18 de noviembre, regresando a Estados Unidos para el encuentro por lo que se disputará en San Antonio, Texas, específicamente en el Alamodome que cuenta con una capacidad para 65 mil personas.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá Méxicovs Uruguay en la Fecha FIFA de noviembre

Por el momento, aun no se da ha conocer la hora en la que se disputará el encuentro entre México vs Paraguay pero será una prueba importante para Javier Aguirre, siendo el último partido de la Selección en el 2025.

El objetivo de la Selección Mexicana sigue siendo construir una base y estructura del plantel que jugará el Mundial 2026, por lo que enfrentar a Paraguay, una selección clasificada al Mundial, es un examen con un valor destacado.

Historial México vs Paraguay

México ha disputado un total de 21 partidos ante Paraguay. Una selección contra la que ha logrado tener resultados positivos pues en el historial los ha vencido en 11 ocasiones, mientras que Los Guaraníes han logrado ganar cinco encuentros y han empatado en cinco ocasiones.

El último encuentro que disputaron fue un juego amistoso de 2022 en el mes de septiembre, el encuentro terminó con la victoria de Paraguay 1-0.

Selección Mexicana
