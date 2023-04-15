Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Así va la lucha por ser el máximo goleador de la Europa League

Se mantiene una lucha muy pareja por ser el máximo goleador de esta temporada en la Europa League, en la que el mexicano Santiago Giménez da pelea

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord
|FEYENOORD ROTTERDAM

Escrito por: TANIA VENTIMILLA CONTRERAS

¿Quién se quedará con el campeonato? Así va la lucha por ser el máximo goleador de la Europa League

También te puedes autenticar con

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad

El mexicano Santiago Giménez se encuentra entre uno de los tres principales contendientes para ganar este reconocimiento individual.

Apenas este jueves se llevaron a cabo los partidos de ida de los cuartos de final con las llaves entre Feyenoord vs AS Roma, Bayer Leverkusen vs Royale Union SG, Juventus vs Sporting CP y Manchester United vs Sevilla.

Desde chico es un sueño jugar un mundial: Santi Giménez

Con esto son tres los elementos que más levantan la mano como los mejores artilleros de la competición: Marcus Rashford del Manchester United con 6, Victor Boniface del Union Saint-Gilloise con 6 y el mexicano Santiago Gimenez del Feyenoord con 5.

Te puede interesar: Christian “El Chaco” Giménez: “El protagonista de todo esto es Santi”

El criterio de desempate cuando dos jugadores tienen el mismo número de goles marcados es en función de sus asistencias y después con base al menor número de minutos jugados.

Después vienen cuatro jugadores con cuatro tantos, pero solamente Ángel Di María de la Juventus sigue con su equipo en competencia.

Cabe señalar que todos aspiran a avanzar a la siguiente ronda y darles más oportunidades de mover las redes, ya que el United igualó en casa 2-2 ante el Sevilla y el Union Saint-Gilloise empató como visitante 1-1 ante el Leverkusen.

El panorama para que Giménez sea el máximo goleador de la Europa League

En ese sentido el “Bebote” podría tener un ligero mejor panorama debido a que el Feyenoord se aventajó 1-0 ante la Roma, por lo que están más cerca de llegar a las semifinales en una temporada de ensueño para el delantero mexicano.

Sin embargo, no será sencillo ya que el cuadro neerlandés deberá visitar tierras italianas para el compromiso de vuelta del próximo jueves 20 de abril, en el que se conocerá a los cuatro invitados a la antesala de la final de la Europa League.

Te puede interesar: El equipo de la Liga MX que estuvo cerca de fichar a Lionel Messi
Además de que será una nueva oportunidad para que se mueva la tabla de los máximos goleadores del torneo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP