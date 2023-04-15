Así va la lucha por ser el máximo goleador de la Europa League

El mexicano Santiago Giménez se encuentra entre uno de los tres principales contendientes para ganar este reconocimiento individual.

Apenas este jueves se llevaron a cabo los partidos de ida de los cuartos de final con las llaves entre Feyenoord vs AS Roma, Bayer Leverkusen vs Royale Union SG, Juventus vs Sporting CP y Manchester United vs Sevilla.

Desde chico es un sueño jugar un mundial: Santi Giménez

Con esto son tres los elementos que más levantan la mano como los mejores artilleros de la competición: Marcus Rashford del Manchester United con 6, Victor Boniface del Union Saint-Gilloise con 6 y el mexicano Santiago Gimenez del Feyenoord con 5.

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El criterio de desempate cuando dos jugadores tienen el mismo número de goles marcados es en función de sus asistencias y después con base al menor número de minutos jugados.

Después vienen cuatro jugadores con cuatro tantos, pero solamente Ángel Di María de la Juventus sigue con su equipo en competencia.

Cabe señalar que todos aspiran a avanzar a la siguiente ronda y darles más oportunidades de mover las redes, ya que el United igualó en casa 2-2 ante el Sevilla y el Union Saint-Gilloise empató como visitante 1-1 ante el Leverkusen.

El panorama para que Giménez sea el máximo goleador de la Europa League

En ese sentido el “Bebote” podría tener un ligero mejor panorama debido a que el Feyenoord se aventajó 1-0 ante la Roma, por lo que están más cerca de llegar a las semifinales en una temporada de ensueño para el delantero mexicano.

Sin embargo, no será sencillo ya que el cuadro neerlandés deberá visitar tierras italianas para el compromiso de vuelta del próximo jueves 20 de abril, en el que se conocerá a los cuatro invitados a la antesala de la final de la Europa League.

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Además de que será una nueva oportunidad para que se mueva la tabla de los máximos goleadores del torneo.

