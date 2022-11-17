¿Quiénes son los mexicoamericanos que no estarán en Qatar 2022?

La Copa del Mundo Qatar 2022 está más cerca que nunca, y varias de las selecciónes que tomarán parte en la justa mundialista han comenzado a llegar, poco a poco, a tierras árabes para concentrar previo a su debut mundialista, ya con sus 26 seleccionados confirmados para el torneo, debido a que la fecha límite para la entrega de la lista definitiva era el 14 de noviembre, en donde destacaron ausencias en las convocatorias de la Selección Nacional de México y de Estados Unidos por jugadores con doble nacionalidad que no fueron requeridos por los entrenadores.

Julián Araujo

El defensor del LA Galaxy, nació en Lompoc, California y llevó todo su proceso juvenil con la Selección de Estados Unidos, llegando incluso a disputar el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con la Sub-23 e integrar la lista preliminar para la Copa Oro 2021 con el combinado mayor. En octubre de 2021, Araujo solicitó un cambio ante FIFA para representar a México, por lo que comenzó a ser llamado por Gerardo Martino y su nombre apareció en la lista preliminar, sin embargo, no fue incluido en la convocatoria final para Qatar 2022.

Ricardo Pepi

Nacido en El Paso, Texas, el delantero del FC Groningen rechazó jugar para México para poder hacerlo con Estados Unidos, llevando todo su proceso con la escuadra de las barras y las estrellas, a la que representó en el Mundial Sub-17 de Brasil 2019 y posteriormente debutó con la mayor durante las clasificatorias para Qatar 2022, pero de último minuto, no fue considerado por el estratega Gregg Berhalter.

Alejandro Zendejas

El atacante de las águilas del América, nació en Ciudad Juárez, pero desde pequeño se decantó para jugar con el seleccionado estadounidense, representándolo en categorías menores, no obstante, fue considerado por Gerardo Martino para México, sin embargo, rechazó firmar los papeles de cambio de federación, elegiendo a los Estados Unidos, aunque tampoco no fue tomado en cuenta para Qatar 2022.

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David Ochoa

Portero nacido en Oxnard, California, llevó todo su proceso internacional juvenil con las categorías Sub-16, 18, 20 y 23, de "Team USA" representándolo en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, de igual manera, fue parte de la delegación que participó en el preolímpico para las Olimpiadas de Tokio 2021 y a nivel mayor fue considerado por Gregg Berhalter para algunos amistosos y para la Liga de Naciones de la CONCACAF 2021.

En Agosto de 2021 sometió una petición ante FIFA para poder representar a México, teniendo sus primeras participaciones con la Sub-21 y posteriormente fue considerado para algunos amistosos por Gerardo Martino.

Efraín Álvarez

Nacido en Los Ángeles, el mediocampista militante en el LA Galaxy, tuvo un paso fugaz por la categoría Sub-15 de Estados Unidos, pero inmediatamente eligió representar a México, haciéndolo en las subdivisiones 15 y 17, con el cuadro mayor debutó en el 2021 bajo el mando de Gerardo Martino.

Paul Arriola

Delantero nacido en Chula Vista, California, ex jugador de los Xolos de Tijuana y actual elemento del FC Dallas, llevó todo su proceso en categorías menores con las Sub-17 y Sub-20, además de ser regular con la escuadra mayor desde 2016, llegando a ser capitán de la misma, aunque finalmente quedó fuera de Qatar 2022.

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