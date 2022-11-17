El pronóstico del ‘Canelo’ Álvarez para México en Qatar 2022

La Selección Mexicana tropezó en su último partido de preparación en Girona ante el equipo de Suecia; un partido que, si bien el combinado azteca dominó por muchos lapsos del partido, no supo definir en momentos importantes y concretó un resultado poco alentador de cara a Qatar 2022.

Los dirigidos por el Tata Martino pondrán rumbo a Doha para hacer su presentación el 22 de noviembre en el Estadio 974, ante la Selección de Polonia; con los pronósticos en contra y con muy poca confianza de la afición mexicana... Saúl 'Canelo' Álvarez se mostró optimista con el equipo nacional en Qatar 2022, que dará inicio el próximo 20 de noviembre.

México 4-0 Irak | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

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Selección Mexicana: favorita para Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Qatar 2022

En el marco de la presentación de su nueva bebida VMC (Viva México Cab***es), el pugilista mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez habló sobre la Selección Mexicana y su próxima participación en Qatar 2022, y no dudó en mostrar su confianza para los dirigidos por el Tata Martino.

“A lo mejor me voy a escuchar loco, pero yo aposté que va estar en la final”, aseguró confiado ‘Canelo’ Álvarez.

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El boxeador mexicano siempre ha sido un aficionado del futbol, nunca ha ocultado su gusto por el Club Chivas, por lo que Canelo continúa valorando asistir a Qatar 2022 para presenciar los partidos de la Selección Mexicana. Aunque todo estará en función de la evolución que presente su cirugía en la mano.

"Por ahí me hicieron la invitación, estoy viendo por el tema de mi mano, mi terapia."

Calendario de México en Qatar 2022

Jornada 1

México vs Polonia, martes 22 de noviembre a las 10:00 am (Tiempo CDMX)

Jornada 2

Argentina vs México, sábado 26 de noviembre a las 13:00 hrs (Tiempo CDMX)

Jornada 3

Arabia Saudita vs México, miércoles 30 de noviembre a las 13:00 hrs (Tiempo CDMX)