Estos son los 22 futbolistas convocados al Mundial 2026 que ya fueron campeones del mundo

Disputar una Copa del Mundo es un sueño que no todos consiguen, pero las historias de diferentes referentes en este inicio de actividades del Mundial 2026 le ha recordado al mundo el privilegio de jugar el torneo. Pero si a eso se le agrega que ya levantaste el trofeo, competir de nueva cuenta es un regalo divino. Estos son los 22 hombres que están en la presente edición que ya levantaron el trofeo de monarcas mundiales.

México vs República de Corea: Disfruta del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS por Azteca 7

¿Quiénes son los 22 futbolistas que están en el Mundial 2026 que ya levantaron la Copa del Mundo?

El Mundial 2026 iniciado el pasado 11 de junio le ha declarado al mundo que tan solo ser convocado es un privilegio que vale la pena vivir. Y en dicho sentido, comenzaron los desfiles de superestrellas que ya tocaron el cielo. En este caso, son 22 hombres que ya ganaron una Copa Mundial, divididos en 3 países. En 2014 Alemania, en 2018 Francia y el peso de los que repiten evidentemente están con Argentina.

He aquí el listado de los 22 hombres que ya saben qué es ganar un Mundial:

Alemania - Manuel Neuer.

Francia - Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lucas Hernández y N’Golo Kanté.

Argentina - Nicolás Tagliafico, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Thiago Almada, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, y Lionel Messi.

¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026?

Aún con partidos pendientes de la primera fecha, el futbol de nueva cuenta ha dejado sorpresas en el camino. Una de las favoritas inició de manera “floja” al empatar con Cabo Verde. Por ello, muchos titubearon sobre La Roja de Luis de la Fuente. Sin embargo el torneo está iniciando y las inercias o desempeños pueden cambiar rápidamente.

El mayor reto de los seleccionados en este artículo es para Argentina, que viene con la presión del monarca defensor, con la mala noticia que el último bicampeón del mundo fue Brasil… en 1958 y 1962. Es decir, dicha situación se consiguió hace 64 años.