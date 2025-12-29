Estos son los únicos mexicanos que iniciarán el Clausura 2026 dirigiendo a los clubes de la Liga BBVA MX

Una tendencia de la que se alertaba desde todos los frentes llegó con una cifra bastante puntual para el entorno de la Liga BBVA MX. Y es que a días de iniciar el Torneo Clausura 2026, son muy pocos los estrategas mexicanos que dirigirán a los clubes del torneo de futbol de la máxima categoría. Solamente tres clubes apostaron por los de casa y esto fue así por un cambio de último momento.

¿Quiénes son los tres técnicos mexicanos que iniciarán el Clausura 2026?

El debate de la confianza en el técnico mexicano ha sido bastante tocado en los años recientes, pues son pocos los nombres de estrategas “jóvenes” que se han instalado en el máximo nivel del balompié mexicano. Y los que se han logrado colar, han sido severamente criticados, como el caso de Jaime Lozano.

Ante eso, la tendencia simplemente se concretó en el inicio de un nuevo año calendario. El 2026 recibirá a 3 técnicos al mando de los clubes de la Liga BBVA MX. El primero es el caso de Ignacio Ambriz y el reto de regresar al León a lo más alto, el segundo es el proyecto de Efraín Juárez con los Pumas y la tercera es la oportunidad que se abrió en Mazatlán. Allí Christian Ramírez suplirá a Robert Dante Siboldi.

Esta cifra baja de técnicos nacionales es récord, tras torneos inmediatos donde no hay nombres de nacidos en México al mando de los equipos.

Apertura 2023 - Iniciaron 5.

Clausura 2024 - Iniciaron 4.

Apertura 2024 - Iniciaron 3.

Clausura 2025 - Iniciaron 4.

Apertura 2025 - Iniciaron 4.

¿Cuándo fue la última vez que hubo más DT’s mexicanos en la Liga BBVA MX?

Aunque las cifras pueden variar a lo largo del semestre (formato tomado desde el Invierno de 1996), este “fenómeno” es relativamente nuevo. Sin embargo, la última vez que los mexicanos dominaron los banquillos de la liga nacional fue en el Apertura 2010. En aquella ocasión se repitió el número del Clausura 2003, con 15 mexicanos dirigiendo a las distintas instituciones de la primera división del balompié nacional.