Los técnicos mexicanos están en peligro de extinción, según expertos

Tras definirse todos los enfrentamientos de cuartos de final del Clausura 2024, por primera vez en la historia ningún técnico mexicano será parte de esta fase final del balompié azteca.

Ante esta crisis, diferentes voces expertas en el futbol mexicano que fueron consultados por Azteca Deportes analizaron los motivos de un problema que hace pensar que los entrenadores nacionales están en “peligro de extinción”.

“Hay pocos, pero son también pocos los que se preparan y nosotros como mexicanos creemos que con el nombre y la personalidad basta, nos quedamos con que ser ex jugador con eso basta, pero hay que seguir aprendiendo, hay que viajar, el jugar en el extranjero en otros países te da otra visión y otra preparación. La federación debería preparar entrenadores”, opinó Pavel Pardo.

Así les fue a los técnicos mexicanos en el Clausura 2024

En este torneo los tres técnicos mexicanos que dirigieron no contaron con los mejores resultados, ya que Miguel Herrera fracasó con los Xolos pagando la multa por ser el último lugar de la tabla de cocientes y provocando su salida del club; Eduardo Fentanes con Necaxa sólo le alcanzó para el Play In; mientras que Ignacio Ambriz dirigió la mitad del certamen a Santos Laguna, pero no pudo clasificar a Liguilla.

“No necesariamente es que no se preparen, también es un tema de que no hay herramientas para prepararse aquí, las estamos buscando afuera, buscas en Europa, en España donde estuve hay preparación y además están validados y eso es gracias a que hay una metodología”, señaló Israel Castro.

También existen otros entrenadores con experiencia que a pesar de no ser mexicanos de nacimiento, sí se formaron en la liga de nuestro país, pero también se encuentran esperando una oportunidad como José Saturnino Cardozo.

“Sí he tenido ofertas para ir a Sudamérica, pero en este momento no puedo, la ilusión es seguir en México, aquí está mi familia y mi ilusión es seguir en busca de una nueva oportunidad para estar en el ruedo, de poder volver a dirigir, si no agarraré proyectos para Sudamérica”, declaró el paraguayo.

Los estrategas mexicanos que esperan su momento

Mientras que hay varios nombres de técnicos mexicanos que han trabajado en la Liga de Expansión o en categorías inferiores que también están a la espera de una oportunidad como es el caso de Ramón Morales.

“Al extranjero viene y a mí me corres, me pagas dos años o el tiempo que falte, desde ahí es una desventaja en muchos sentidos, además los directivos también dicen ‘mejor traigo un extranjero que si le va bien y se va a un equipo mas arriba yo gano algo’ y para los mexicanos no funciona así”, cuestionó el ex jugador mexicano.

