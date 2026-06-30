¡México ya está en la cancha! Quiñones lidera la salida del Tri previo al duelo ante Ecuador
La Selección Mexicana ya pisa el terreno de juego. Julián Quiñones y sus compañeros salieron a reconocer la cancha y comenzar su preparación para el choque frente a Ecuador.
¡La emoción mundialista está al máximo! 🇲🇽🔥 Julián Quiñones y el resto de los jugadores de la Selección Mexicana saltaron al terreno de juego para realizar los últimos movimientos previos al enfrentamiento contra Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026.