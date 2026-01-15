Racing de Santander vs Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY jueves 15 de enero, partido de octavos de final de la Copa del Rey 2026; marcador online

El FC Barcelona visita este día al Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey 2026, en un encuentro que se disputará en los Campos de Sport de El Sardinero a las 21:00 horas en España (14:00 en México), con un ambiente que apunta al lleno total, cercano a los 22 mil aficionados.

El Barcelona llega como campeón de la Supercopa de España, tras vencer 3-2 al Real Madrid, mientras que el Racing no solo representa a la Segunda División española, sino que es líder de LaLiga Hypermotion y viene de eliminar al Villarreal (2-1) en la ronda anterior.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Entrenador Paco Jémez, viejo conocido de Liga MX con el Cruz Azul es anunciado nuevo DT en el West Ham

Para este compromiso, Hansi Flick podría optar por rotaciones debido al desgaste reciente, donde jugadores como Marcus Rashford, Ferran Torres y jóvenes de La Masía como Marc Bernal o Héctor Fort se perfilan como opciones para iniciar, en una eliminatoria donde el Barça ha sufrido en el pasado cuando no define pronto los partidos.

El Racing confía en su fortaleza como local y en el olfato goleador de Juan Carlos Arana, figura del equipo y protagonista en la fase previa. Además, la jornada de esta Copa del Rey ya dejó sorpresas, luego de que el Real Madrid fuera eliminado ayer por el Albacete, confirmando que en la Copa del Rey no hay margen para el error y no hay partidos fáciles.

Te puede interesar: De ser ignorado en su antiguo equipo, la increíble actualidad de Julián Araujo en Celtic sorprende a todos