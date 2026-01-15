De ser ignorado en su antiguo equipo, la increíble actualidad de Julián Araujo en Celtic sorprende a todos

El 2026 será un año clave para los futbolistas mexicanos, dado que de su rendimiento en sus clubes dependerán las chances que tendrán de ir a la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Nacional de México. En ese contexto, el cambio en la carrera de Julián Araujo, que dejó el Bournemouth inglés para sumarse al Celtic de Escocia , ya está dando sus frutos.

Araujo no tenía lugar en el equipo de la Premier League y apenas había disputado un encuentro en toda la temporada (correspondiente a la Carabao Cup). Por ese motivo, el lateral derecho de 24 años decidió darle un gran giro a su carrera y sumarse a la Scottish Premiership, en donde poco a poco se ganó su lugar.

|Instagram @celticfc

El presente de Julián Araujo en Escocia

Pese al duro golpe que fue el abrupto despido de Wilfried Nancy, entrenador que pidió al mexicano para el Celtic , Araujo no se desmotivó y continúo con su trabajo para hacerse un hueco en el equipo. Ahora, bajo las ordenes de Martin O'Neill, el exfutbolista del Barcelona ya acumula dos titularidades consecutivas.

Pese a arribar recientemente a Glasgow, Araujo ya suma 173 minutos como jugador de Celtic. Ingresó desde la banca en la derrota 3-1 ante Rangers, disputó 61' en la victoria 4-0 sobre el Dundee United y jugó el partido completo de este miércoles frente al Falkirk en el que su equipo se impuso por 1-0.

Un dato no menos importante es que el Celtic solamente recibió un gol en contra con Araujo en el terreno de juego, lo que evidencia el rol clave que el mexicano tiene para la defensa. De hecho, ese único tanto se produjo a los tres minutos de su debut, cuando todavía se encontraba en un período de adaptación.

|Instagram @julian__araujo

Los próximos partidos del Celtic de Araujo

Después de sumar dos victorias al hilo con Araujo de titular, el Celtic buscará seguir por este camino el domingo 18 cuando enfrente al humilde Auchinleck Talbot (equipo semiprofesional) en la cuarta ronda de la Copa de Escocia. Posteriormente, visitará al Bologna de Italia en la Europa League y luego se medirá ante el Hearts en un duelo clave en la pelea por el título de liga.