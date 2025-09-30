¿Hubo racismo? Así fue el pique entre Vinicius y Koke en el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid

El fin de semana pasado se vivió la Jornada 7 de la primera división de España, misma que trajo consigo el sorpresivo 5-2 del Atlético de Madrid al Real Madrid. Durante un lapso del juego Vinicius Jr y Koke Resurrección se enfrentaron directamente, lo que causó la molestia de ambas fanaticadas.

El momento mas bonito del Cholo con el Atlético De Madrid

Se trata de dos de los estandartes más importantes para cada una de sus escuadras, lo cual, sin duda, generó que los fanáticos explotaran al respecto. Ahora bien, ¿hubo comentarios racistas de parte de Koke a Vinicius en el juego entre el Atlético y el Real Madrid? Esto se sabe al respecto.

¿Hubo comentarios racistas entre Vinicius y Koke Resurección?

Mucho se ha hablado de la forma en cómo Vinicius Jr ha sido acosado a través de comentarios racistas tanto de fanáticos como de propios futbolistas desde su llegada a España procedente de Brasil; sin embargo, vale decir que el altercado que recientemente tuvo con Koke no trajo consigo alguna consecuencia de esta índole.

Te puede interesar: ¿Qué jugador podría no ir al Mundial 2026 pese a valer 300 millones?

Te puede interesar: Este jugador fue campeón del Mundial Sub-17, pero terminó haciendo videos

Dios mío vaya padre que es Koke con el Vinicius pic.twitter.com/4p53PZX8f8 — Jeff (@JeffFcb14) September 29, 2025

Diversos videos en redes muestran el conflicto que hubo entre Vinicius y Koke Resurrección, pues mientras el brasileño le dice “llorón de mie…”, el español esperó unos minutos para, en un encontronazo más, decirle “el mejor, te come la tostada” haciendo referencia a Kylian Mbappé, dejando en un término secundario al carioca en el Real Madrid.

¿Vinicius Jr ha quedado relegado en el Real Madrid desde la llegada de Mbappé?

Si bien es cierto que Vinicius continúa teniendo interesantes registros con el Real Madrid, también es una realidad que estos han decaído desde la temporada pasada, cuando el conjunto merengue fichó a Kylian Mbappé. Una muestra de ello fue precisamente el Derbi ante el Atlético, en donde el seleccionado nacional brasileño prácticamente no apareció.

🚨 Vinicius Jr. to Koke during the Madrid derby: "You’re a crybaby piece of sh*t."



Koke's response: "Mbappe is eating your toast (stealing your spotlight). He is the best."



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣@DAZNFutbol pic.twitter.com/bGed8VQTjM — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 29, 2025

De hecho, la relación con Xabi Alonso tampoco sería la mejor, lo cual ha hecho que sus números disminuyan en comparación a campañas anteriores. Ante este escenario, no se descarta que Vinicius abandone al cuadro madridista una vez culminada la temporada, pues entendería que su ciclo en el grande de España habría llegado a su fin.