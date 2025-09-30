Fue campeón Sub-17 en el Mundial 2005, pero terminó grabando videos para YouTube

Este 2 de octubre se cumplirán exactamente 20 años del campeonato Sub-17 que la Selección Mexicana obtuvo en Perú, mismo que fue uno de los mejores momentos deportivos en la historia del país. En dicho plantel mundial estaba Enrique Esqueda, quien tiempo después formó parte de algunos videos para YouTube.

¿Cómo jugará Javier Aguirre en la Selección Mexicana? | Summer Show

Enrique, el Paleta Esqueda tuvo minutos importantes en aquel Mundial Sub-17 en donde México logró el campeonato ante Brasil, pues el canterano del América disputaba la titularidad con Ever Guzmán. Hoy, a dos décadas de este hecho, el futbolista disfruta de la vida participando en videos y colaborando con diversas personalidades del internet.

¿Qué fue del Paleta Esqueda, quien tras ser campeón hizo videos en YouTube?

Formar parte de los “Niños Héroes” que alcanzaron la gloria en el 2005 fue un punto de partida para Enrique Esqueda, quien pese a la gloria obtenida nunca pudo sobresalir puesto que, tres años después, formó parte del fracaso que significó no asistir a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 de la mano de Hugo Sánchez.

Este golpe hizo que el Paleta Esqueda no alcanzara su tope futbolístico, lo cual le impidió ser titular absoluto en el Club América. Además de su paso por los azulcremas, el delantero estuvo en las filas del Zacatepec, Pachuca, Atlas, Tigres, Veracruz y Chiapas, así como internacionalmente en el Arka y el Bengal FC sin obtener los resultados deseados, cerrando con su carrera en 2019.

¿A qué se dedica actualmente Enrique Esqueda?

Más allá de los negocios que tiene fuera del futbol, y de la amistad que tiene con famosos youtubers como El Escorpión Dorado, el Paleta Esqueda continúa formando parte del mundo del futbol a través de partidos benéficos o de conmemoración, la mayoría de estos representando los colores del Club América.

Además, tambié ha tenido la fortuna de aparecer en videos con algunos youtubers precisamente como Alex Montiel, con quien ya estuvo en su “Escorpión Al Volante”.