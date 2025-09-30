Vale 300 millones, pero no iría al Mundial 2026 con la Selección Mexicana por esta razón

A falta de pocos meses para el inicio del Mundial 2026 , Javier, el Vasco Aguirre, continúa fraguando su lista definitiva de la Selección Mexicana. En ese sentido, existe un atacante que vale alrededor de 300 millones y que, si no ocurre algo extraordinario, podría quedar fuera de la Copa del Mundo.

Después de brillar en la Liga BBVA MX con Atlas y América, Julián Quiñones dio el paso a Arabia Saudita antes de naturalizarse mexicano, por lo que tiene todas las probabilidades de jugar el siguiente Mundial 2026 con el país. Sin embargo, tal parece que la intensa competencia en su posición le cobraría factura.

¿Por qué Julián Quiñones podría no ir al Mundial 2026?

A pesar de ser uno de los delanteros más goleadores de la Liga de Arabia Saudita, Julián Quiñones sigue sin convencer por completo a Javier, el Vasco Aguirre. De hecho, el colombiano naturalizado mexicano no fue parte de la última convocatoria para los partidos frente a Japón y Corea del Sur.

Esta no es la primera vez que Julián Quiñones falta a una convocatoria del entrenador de la Selección Mexicana, lo cual sugiere que su participación en el Mundial 2026 no está asegurada considerando, además, que el técnico ha llamado a otras elementos en su posición como Huerta, Lozano y Vega, lo cual habla de que la competencia en dicha posición es por demás reñida.

No se trata, entonces, de un asunto personal, sino de un asunto meramente deportivo en el que Julián actualmente no cabe, hecho que podría cambiar si mantiene su nivel en los próximos meses.

¿Cuánto vale Julián Quiñones en la actualidad?

En medio de los rumores que indican que Cruz Azul buscaría el traspaso de Julián Quiñones, vale decir que el mismo luce inviable en estos momentos, pues de acuerdo con el insider Ike Carrera su club, el Al-Qadsiah, lo valora en 16 millones de dólares; es decir, casi 300 millones de pesos al tipo de cambio actual.

¿Cuántos goles suma Julián Quiñones, delantero mexicano, en Arabia Saudita?

Después de su paso por el Club América, Julián Quiñones fue traspasado al Al-Qadsiah , equipo de la primera división de Arabia Saudita. En poco más de un año en la institución, el colombiano naturalizado mexicano acumula un total de 29 anotaciones y ocho pases a gol en tres mil 396 minutos distribuidos en 39 encuentros.