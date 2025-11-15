Rafael ‘Divino’ Espinoza vs Arnold Khegai: ¿DÓNDE ver EN VIVO la pelea por el título peso pluma de la OMB?

El mexicano Rafael “Divino” Espinoza llega a esta contienda con un sólido récord profesional de 27 triunfos sin derrota, incluidos 23 K.O. Su combinación de potencia, disciplina y recursos técnicos lo ha consolidado como uno de los campeones más destacados de la actualidad, con un estilo ofensivo que suele marcar diferencia desde los primeros asaltos.

En tanto, el ucraniano Arnold Khegai arriba con una marca de 22 victorias y 2 derrotas, 1 empate y 14 K.O. Con unas estadísticas impresionantes, Khegai es un peleador resistente y de carácter que buscará aprovechar esta oportunidad para recuperar terreno y poner en aprietos al monarca mexicano.

En su combate más reciente, Espinoza se midió ante Edward Vázquez en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde obtuvo un triunfo por nocaut técnico en el séptimo asalto, consolidando su posición como monarca pluma de la OMB.

Cartelera completa

• Rafael ‘Divino’ Espinoza vs Arnold Khegai - Título mundial pluma OMB

• Lindolfo Delgado vs Gabriel Valenzuela - Eliminatoria súper ligero FIB

• Richard Torres Jr. vs Tomas Salek - Peso pesado

• Emiliano Vargas vs Jonathan Monreal - Peso súper ligero

• Julián Montalvo vs Nicolás Patrón - Peso junior ligero

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea?

La pelea entre Rafael “Divino” Espinoza y Arnold Khegai, desde la Arena Potosí, se podrá ver en vivo por Box Azteca, a través del Canal 7 y todas sus plataformas digitales de Azteca Deportes, a partir de las 11:00 de la noche.