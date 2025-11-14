Rafael ‘Divino’ Espinoza, el récord INVICTO del boxeador mexicano

Actualmente en el boxeo mexicano, Rafael Divino Espinoza tiene un lugar especial y único en la baraja de este deporte en nuestro país y para aumentar el palmarés y legado que ha conseguido en su carrera, este sábado tiene un combate en el que expone su campeonato del mundo en peso pluma versión Organización Mundial de Boxeo.

El rival en turno es el ucraniano Arnold Khegai quien llega con la motivación de que a sus 33 años y como invasor, le pueda robar el cetro del Divino que ha logrado defender en tres ocasiones su correa de la OMB. El pugilista se ha preparado al máximo en lo ténico y físico para no darle lugar a Khegai.

Divino Espinoza: campeón, invicto y noqueador

El boxeador Divino Espinoza tiene una marca en el boxeo de 27 peleas, todas ganadas y de esas 23 han sido por la vía del nocauts. Su poderío lo lleva a ser uno de los más temidos de la división y su altura lo coloca como un pugilista fuera de serie.

Ese título de la OMB lo ganó en diciembre del 2023, en pelea que transmitió Box Azteca, así como las tres defensas que lleva de esa correa.