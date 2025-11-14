deportes
Rafael ‘Divino’ Espinoza, el récord INVICTO del boxeador mexicano

El peleador mexicano Rafael Divino Espinoza pelea este sábado en San Luis y exponiendo su campeonato de peso pluma versión OMB; busca ampliar su legado en el pugilismo.

rafael divino espinoza boxeador arnold khegai
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Actualmente en el boxeo mexicano, Rafael Divino Espinoza tiene un lugar especial y único en la baraja de este deporte en nuestro país y para aumentar el palmarés y legado que ha conseguido en su carrera, este sábado tiene un combate en el que expone su campeonato del mundo en peso pluma versión Organización Mundial de Boxeo.

El rival en turno es el ucraniano Arnold Khegai quien llega con la motivación de que a sus 33 años y como invasor, le pueda robar el cetro del Divino que ha logrado defender en tres ocasiones su correa de la OMB. El pugilista se ha preparado al máximo en lo ténico y físico para no darle lugar a Khegai.

Te podría interesar: Horario y dónde ver la pelea de Rafael Divino Espinoza en contra de Arnold Khegai

rafael divino espinoza boxeador arnold khegai

Divino Espinoza: campeón, invicto y noqueador

El boxeador Divino Espinoza tiene una marca en el boxeo de 27 peleas, todas ganadas y de esas 23 han sido por la vía del nocauts. Su poderío lo lleva a ser uno de los más temidos de la división y su altura lo coloca como un pugilista fuera de serie.

Te podría interesar: Arnold Khegai muestra tremenda fortaleza de cara al combate contra Divino Espinoza

Ese título de la OMB lo ganó en diciembre del 2023, en pelea que transmitió Box Azteca, así como las tres defensas que lleva de esa correa. Ahora desde la Arena Potosí, de San Luis, La Casa de Boxeo se alista para llevar todos los detalles en transmisión que podrás ver EN VIVO desde las 11:00 PM, con los comentarios y narración del Box Azteca Team por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

