De Milán a La Noria: La reacción de Rafael Leao que pone a Luka Romero en el mapa mundial

Luka Romero vivió una noche mágica en Ciudad Universitaria. El juvenil argentino, que poco a poco se ha convertido en figura de Cruz Azul , fue el autor del gol con el que La Máquina derrotó a Toluca en la jornada 6 del Apertura 2025. Pero lo que nadie esperaba era que su hazaña en la cancha trascendiera hasta Europa y provocara una reacción inesperada de una estrella mundial.

El gol que cruzó fronteras

Con apenas 20 años, Luka Romero ya se ha ganado un lugar en el once de Nicolás Larcamón. Su tanto ante los Diablos Rojos, el cuarto que marca con la playera celeste, fue suficiente para darle tres puntos vitales a un Cruz Azul que sigue peleando en la parte alta de la tabla. Pero más allá del marcador, la forma en que lo consiguió generó repercusión internacional.

En redes sociales, Rafael Leao, la joya del AC Milan y compañero de Santiago Giménez, no dudó en aplaudir la actuación del argentino. “Daleee”, escribió el portugués en un comentario que de inmediato encendió a los seguidores cementeros, sorprendidos por el eco que tuvo el gol en figuras de talla mundial.

Luka Romero, en boca de todos

Leao no fue el único en reconocerlo. Marco Pellegrino, defensor de Boca Juniors y excompañero de Romero en el Milan, también dejó su aprobación con un mensaje en redes sociales. Estos gestos dejan en claro que el talento del mediocampista de Cruz Azul no pasa desapercibido y que el mundo del futbol sigue de cerca su evolución.

Tras el encuentro, Luka Romero se mostró contento por su actuación, aunque dejó claro que su prioridad está en el equipo. “Estoy feliz por el gol, pero lo más importante son los tres puntos. Queremos seguir demostrando que este grupo está para grandes cosas”, dijo con calma, consciente de la expectativa que ya genera su nombre.

Un futuro prometedor

Con actuaciones como la del fin de semana, Luka Romero comienza a construir una historia especial con Cruz Azul. La ovación en CU y el reconocimiento de estrellas como Rafael Leao son apenas señales de un camino que promete ser brillante. La Máquina ha encontrado en él no solo un jugador desequilibrante, sino una nueva bandera para su afición.