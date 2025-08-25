Lo que dijo Toluca tras el drama con la cuñada de Alexis Vega y la afición de Cruz Azul

El partido entre Cruz Azul y Toluca por la jornada 6 del Apertura 2025 parecía quedar marcado solo por el triunfo cementero, pero un hecho en la grada cambió todo el guion. Un video difundido en redes mostró a una mujer, señalada por usuarios como la cuñada de Alexis Vega, encararse con seguidores celestes y gritar la polémica frase: “Ojalá ganaran lo que Alexis”.

La tensión escaló al punto de que el propio Alexis Vega se pronunció horas después, asegurando que no solo su familia, sino también las de otros futbolistas escarlatas, fueron víctimas de insultos durante el duelo en el Estadio Olímpico Universitario.

Toluca rompe el silencio con un comunicado inesperado

Lejos de matizar, el Deportivo Toluca publicó un comunicado que encendió aún más la polémica. El texto fue claro:

“Rechazamos y condenamos cualquier acto de agresión relacionado con el futbol… Un grupo de personas agredió de manera verbal con insultos y cánticos discriminatorios a las familias de varios jugadores de nuestro club”.

Lo que llamó la atención es que, aunque en los videos se observan provocaciones desde ambos lados, el club señaló exclusivamente a la afición de Cruz Azul, generando molestia entre los seguidores celestes.

Para cerrar, Toluca confirmó la identidad de la mujer del video, ya que algunos usuarios en principio habían dicho que es la esposa de Alexis Vega:

“Sobre el video que circula en redes sociales, aclaramos que la persona que aparece no es la esposa de nuestro capitán, Alexis Vega. En el Deportivo Toluca fomentamos la correcta convivencia social y estamos en contra de la violencia en cualquiera de sus formas”.

Así corrieron a la cuñada de Alexis Vega del partido Toluca vs Cruz Azul, donde dijo que todos los que lo criticaban “ganaran lo que el gana” posteriormente le vaciaron y aventaron refrescos y comida

pic.twitter.com/9FJRprTvEG — Noticias Gdl (@NoticiasGdl_Mx) August 24, 2025

Lo que viene: próximos rivales en la agenda

