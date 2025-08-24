Cruz Azul 0-0 Toluca Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El último partido de este sábado 23 de agosto del 2025, es el Cruz Azul vs Toluca de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El partido se disputará este sábado 23 de agosto a las 21:05 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos clubes buscan consolidar su posición en la zona alta.

El juego promete ser uno de los duelos más atractivos de la fecha, con dos equipos que llegan en gran momento y peleando por los primeros puestos de la tabla.

Cruz Azul llega en el tercer lugar de la tabla con once puntos conseguidos. Es de los únicos equipos que se mantiene invicto con dos empates y tres victorias de forma consecutiva.

Por otra parte, Toluca llega en el quinto lugar con 10 puntos al llevar tres victorias y un empate. Los diablos llegan de quedar eliminados en la Leagues Cup al perder en penales por lo que buscarán sacudirse la derrota.

